ICM celebra o quarto ano do evento Trombetas e Festas

O evento Trombetas e Festas da Igreja Cristã Maranata (ICM) chegou ao seu quarto ano de realização, no primeiro domingo de dezembro, no Maanaim, em Marechal Floriano. A cidade localizada na região de montanhas do Espírito Santo fica a cerca de 40 quilômetros da capital capixaba.

E diante do alerta à humanidade, trazido já no título do evento com a menção às trombetas do apocalipse, a outra parte que batiza a celebração fala justamente sobre “festas”, que remete, por sua vez, à esperança de que Deus está agindo em prol daqueles que nele crê. A explicação é de quem fundou a ICM há 56 anos e preside a instituição religiosa, pastor Gedelti Gueiros, de 93 anos.

“As trombetas são os alertas. A festa é o conhecimento do momento que estamos vivendo, sabendo que Deus está operando, de que nós não estamos abandonados. O mundo traz suas dificuldades, que você tem, que ela tem, que cada um tem, mas cada um conta com a benção de Deus”, afirma Gedelti.

Mas, mesmo com o alento que tais palavras podem trazer a muitos, Gedelti lembra que é preciso se atentar, pois as trombetas são toques, são sinais de que o grande acontecimento está próximo. “O primeiro acontecimento foi o pentecostes, que foi o derramamento do Espírito Santo. E o grande acontecimento será o arrebatamento. Ele será grande para a igreja e terrível para o mundo, pois será o dia do senhor”, profetiza.

Festa no Maanaim

Como nas outras edições do Trombetas e Festas, coube ao pastor Gerson Beluci, coordenador da ICM na Europa, explicar durante a realização do evento o que significa cada uma das trombetas tocadas.

A primeira traz a informação de que foi queimada a terça parte das árvores e toda a erva verde, o que está sendo comprovado, conforme Beluci, nas grandes queimadas pelo mundo; a segunda fala sobre a morte da terça parte das criaturas que vivem no mar, o que está comprovado com o desaparecimento de 40% dos seres vivos do ambiente aquático nos últimos 50 anos, apontou o pastor.

A que vem em seguida está relacionada à queda de uma grande estrela sobre os rios e fontes de águas. O nome da estrela é Absinto, que significa amargo. O desastre de Chernobil é conforme explica Beluci a comprovação de que a terceira trombeta também já foi tocada.

Já a quarta trombeta, que está na iminência de tocar, será a do arrebatamento. Durante sua pregação no evento, o principal líder da Igreja Maranata lembrou que a salvação não vem em conjunto, mas por cada ser humano, que é responsável por si.

“Ninguém sabe o dia nem a hora da vinda do Senhor Jesus. Isso é ótimo porque dá tempo do povo se preparar, para cada um fazer sua análise. Cada um dará conta de si mesmo a Deus”, advertiu.

Alcance

O coral e orquestra do evento, nessa edição bateram recorde de participação: com 500 componentes. Ao todo, foram 300 membros responsáveis pela voz, mais 200 instrumentistas.

Os organizadores estimam que mais de 2 bilhões de pessoas tenham sido alcançadas com a transmissão do Trombetas e Festas mundialmente. Os números da organização dão conta de que no Maanaim participaram 2.230 pessoas, 170 países receberam a transmissão e os mais de cinco mil templos da ICM pelo mundo estiveram conectados com o evento via satélite.

“O texto bíblico que tem nos norteado em todo preparo desse evento é o que conta quando Jesus disse a todo mundo para que anuncie o evangelho a toda criatura. Na época de Jesus, o apóstolo Paulo levou um ano e meio para pregar uma mensagem viajando de cidade em cidade. E em uma hora e meia pregamos a mesma mensagem, porque temos a tecnologia a nossa disposição”, contou o pastor Josias Junior, gerente de comunicação da ICM.

Autoridades prestigiam

A importância da Igreja Cristã Maranata se refletiu também na presença de muitas autoridades durante a realização do Trombetas e Festas, em Marechal Floriano.

“Nos dá muito orgulho estar aqui hoje e saber que daqui do Maanaim, principal centro de oração, de reflexão, de agregação dos membros da Maranata, estamos falando para o mundo todo, levando a mensagem cristã”, disse o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

O vice-governador do estado, Ricardo Ferraço, também esteve por lá. “Temos a satisfação e privilégio de saber que a Igreja Maranata nasceu no Espírito Santo. E ela tem sido uma benção na vida do nosso estado, pelos valores e princípios que exerce”, afirmou.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, destacou o trabalho que a Maranata faz com a população vulnerável. “O momento é de agradecer e fazermos as reflexões de maneira coletiva para sermos mais assertivos nas decisões que impactarão a nação e a todos os países do mundo”.

Já Arnaldinho Borgo, prefeito da vizinha Vila Velha, lembrou da contribuição que a ICM dá ao município no acesso a lugares onde o poder público ainda não chegou.

“A Igreja muitas vezes está presente em determinados territórios em que o poder público ainda não conseguiu chegar. E ela pode nos auxiliar. Temos dois Maanains em nossa cidade que fazem atividades sociais, acolhendo essas comunidades”, destaca.

