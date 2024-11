ICM alcança mais de 1 bilhão de pessoas em maior evangelização do mundo

Com o propósito de levar a Palavra de Deus para os quatro cantos do planeta, a Igreja Cristã Maranata (ICM) apresenta o maior evento evangelístico do mundo, conhecido como “Trombetas e Festas”.

O evento acontece anualmente para realizar o compromisso de uma das principais missões bíblicas deixadas por Jesus Cristo no Novo Testamento, em que afirma “Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura” (Mc, 16:15). Segundo o pastor Luiz Eugênio Santos, CEO da Maranata, a ocasião é uma oportunidade para as pessoas despertarem para o Evangelho. “Esse é o nosso maior evento dos últimos tempos. Nosso objetivo é a salvação de pessoas”.

Em sua quarta edição, a celebração traz uma reflexão poderosa sobre o cenário atual e sua relação com a mensagem deixada pelo apóstolo Mateus, em que enfatiza o momento profético da volta de Cristo: “Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor”. (Tess 4:17).

Ao vivo em sete continentes

Com seus 56 anos de existência, a ICM aposta em meios de comunicação de abrangência mundial para alcançar o maior número de pessoas e assim levar o legado da Palavra para todos os sete continentes e continuar o trabalho que Jesus já começou.

Para isso, a instituição investiu em parcerias nacionais e internacionais com canais de TV, aplicativo próprio, plataformas de vídeos e redes sociais. Para o pastor Gedelti Gueiros, presidente da Maranata, este ano a expectativa é ainda maior. “O diferencial deste ano é que vamos atingir o mundo inteiro com nossa transmissão ao vivo”, afirma o presidente.

Só no ano passado, o investimento alcançou mais de 50 milhões de espectadores. Agora, em 2024, a celebração promete bater um novo recorde: mais de 1 bilhão de pessoas serão alcançadas pelo maior evento de evangelização do mundo. “É um evento único porque hoje nós estamos falando para o mundo. É uma Palavra de advertência porque biblicamente, a trombeta é um instrumento usado no Velho Testamento pelos sacerdotes para alertar. Ele morreu, mas a trombeta continua que é o Espírito Santo na vida da igreja”, conclui o fundador.

“Trombetas e Festas 2024” acontece domingo, dia 1 de dezembro, às 11h, com transmissão, ao vivo, em 10 diferentes idiomas e com tradução simultânea em Língua Brasileira de Sinais (Libras) pelo Youtube.

O evento ficará gravado e poderá ser acessado no canal oficial da ICM, com transcrição e dublagem para mais de 50 idiomas com o auxílio da inteligência artificial. As três edições anteriores também estão disponíveis no YouTube.

Onde assistir? Presencial: em qualquer ICM pelo mundo Aplicativo: Rádio Maanaim (disponível para IOS e Android) TV Web Maanaim: https://www.tvmaanaim.com.br Continua após a publicidade Transmissão para Brasil: Rede Bandeirantes, Rede TV, RBI TV, Rede Mais Família e RTN TV, Rede Brasil, Rede Sim. E mais:

TV RO da Embratel – canal 126

SKY Livre – canal 85 Transmissão para Exterior: RTV (Israel), TV Sur (Paraguai), TV Chile, TBN, TV Rússia, TV Ucrânia, TV Enlace (América Latina), MEO (Portugal), IPV TV (EUA e México) Online pelo Youtube: @IgrejaCristaMaranataOficial