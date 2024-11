Conheça a compositora que dizia canalizar espíritos da música clássica

Uma das figuras mais polêmicas da música do século XX é que faleceu em 2001 aos 85 anos. Ela foi uma compositora britânica que alegou ter tido contato com os espíritos de vários compositores de alto nível da música clássica ocidental.

Brown produziu aproximadamente 300 peças musicais em uma variedade de estilos, de acordo com uma lista de manuscritos na Biblioteca Britânica. Ela afirmava que essas peças eram criações dos espíritos de compositores como Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms, Robert Schumann, Frédéric Chopin e Franz Liszt.

Brown se apresentava como uma simples dona de casa de uma família humilde que criou dois filhos sozinha após a morte do marido. Embora seus livros mencionem que ela teve aulas de piano, ela não poderia ter adquirido o conhecimento necessário para reproduzir os estilos de um Beethoven ou um Chopin com base apenas em seu treinamento musical descrito por ela mesma.

Poderia Brown ter composto uma música tão sofisticada? Estaria ela canalizando os espíritos dos maiores ícones da música clássica? Ou seria tudo uma farsa elaborada?

A análise musical certamente não pode provar a existência de vida após a morte, tampouco se pode provar a autoria sem sombra de dúvida apenas com base na análise. Entretanto, a análise pode nos ajudar a avaliar o conhecimento musical que seria necessário para compor uma determinada peça em um estilo específico.

Composta na frente das câmeras

Brown começou a criar música na década de 1960 e se tornou uma celebridade da música clássica nos anos 80. Ela escreveu três livros – Unfinished Symphonies, Immortals at my Elbow e Look Beyond Today. Muitas de suas peças foram publicadas em partituras musicais e gravadas.

Em 1969, a BBC exibiu uma peça sobre Brown e sua música e, diante das câmeras, ela escreveu a peça para piano Grübelei (“brooding” em inglês), que ela atribuiu ao espírito de Liszt.

A BBC pediu a opinião de um importante estudioso britânico de Liszt Humphrey Searle sobre a música, e ele ficou entusiasmado. Segundo ele, a peça não se enquadra em nenhum estilo comum de Liszt: ela tem conexões com as obras tardias meditativas e austeras desse compositor.

Espiritualistas, céticos

Os espiritualistas e entusiastas da música de Brown acreditavam na autenticidade da compreensão que Brown tinha de sua experiência e das composições.

Não é preciso dizer que seus seguidores espiritualistas tendiam a minimizar o treinamento musical de Brown, mas elogiavam seus resultados musicais de acordo com a crença em suas afirmações.

Para alguns, a evidência não estava apenas na música que ela produzia. O maestro Kerry Woodward observou que Brown foi capaz de sugerir correções em uma ópera inédita – Der Kaiser von Atlantis do compositor Viktor Ullmann, que foi vítima do Holocausto, assassinado em Auschwitz – sem ter visto a partitura.

Uma alteração musical muito específica proposta por Brown convenceu Woodward de que ela havia recebido as alterações do próprio compositor morto. Em seu livro Look Beyond Today, Brown relata como ela viu o espírito de Ullmann e transmitiu sua notação a Woodward.

Um cético poderia se perguntar se Brown poderia, de alguma forma, ter conseguido ver a partitura para dar palpites musicais mais embasados. Em geral, os céticos minimizavam as realizações musicais de Brown, alegando que sua música era uma imitação inferior. Eles também sugeriram que seu treinamento musical poderia ter sido mais substancial do que ela admitiu.

A música de Brown certamente tem algumas limitações que não seriam encontradas em compositores, como padrões de acompanhamento previsíveis e construção fraseológica muito regular. Embora os espiritualistas afirmassem que essas deficiências poderiam ter resultado de dificuldades na comunicação espiritual, os céticos as veriam como prova de que a música não era “fantasmagórica” de forma alguma.

Elementos estruturais das composições

Uma das principais questões com relação à autenticidade da música de Brown girava em torno do fato de ela conseguir reproduzir elementos estruturais dos estilos dos compositores famosos, à luz das alegações dos céticos de que a música era uma imitação superficial. Uma sonata atribuída a Schubert por Brown foi um bom teste para as crenças de seus defensores, já que esse compositor usava formas-sonatas muito singulares.

Um de nós, Érico Bomfim, realizou estudos de mestrado e doutorado para investigar as composições de Brown, para entender até que ponto ela reproduzia os estilos de diferentes compositores.

Uma análise demonstrou que o primeiro movimento da sonata tinha praticamente todas as marcas registradas das formas-sonatas de Schubert. De fato, esse acúmulo de características schubertianas é raro até mesmo em movimentos do próprio Schubert.

Outra análise de Érico investigou uma peça particularmente notável, até por se tratar de um manuscrito que Brown não publicou nem gravou. A composição é dividida em duas partes, chamadas “New Scale Modulations” e “New Scale Example Music”. A peça de fato propõe uma “nova escala” por meio de quatro armaduras de clave inventadas que dão origem a versões transpostas da mesma escala, que se assemelha estranhamente à escala menor verbunkos (“húngara”) preferida por Liszt. Ele usou essa escala para gerar harmonias experimentais, o que também ocorre na peça de Brown.

Conhecimento muito específico

Pelo menos algumas das peças de Brown sugerem algum tipo de diálogo sofisticado com estilos de compositores específicos e mentes musicais em um grau muito maior do que seria esperado de seu nível de treinamento e formação, descrito por ela mesma, e imitação superficial.

Suas peças demonstram um conhecimento muito específico que excede em muito as noções convencionais de talento em uma variedade de estilos diferentes – mesmo se presumirmos que uma pessoa tenha tido um treinamento sustentado e sofisticado.

Embora a erudição musicológica não possa abordar as alegações dos espiritualistas, essas composições sugerem um grau de mistério relacionado ao papel e à função da personalidade de médium espiritualista de Brown e como isso se relaciona com o espiritualismo e questões de gênero.

Engano, desempenho e “verdade”

A persona pública feminina humilde e autodepreciativa de Brown ressoa e se inspira na tradição espiritualista vitoriana dominada pelas mulheres, que frequentemente via as mulheres comungarem com os mortos e usurparem a autoridade de gênero de várias maneiras.

Como Bomfim argumentou, mesmo que alguém rejeite as alegações de médium espiritual de Brown, isso não precisa implicar que a persona de Brown deva ser considerada (necessariamente) fraudulenta ou enganosa. Uma persona compartilha características com máscaras e performances. O que surge na “performance” não deve ser entendido como enganoso ou desonesto – e, de fato, muitas vezes ressoa para o público como “verdadeiro”.

Mesmo que tanto o espiritualismo quanto a criação de uma persona pública surjam por meio de engano explícito, isso não deve inibir um exame do espiritualismo – e do legado de Brown como parte disso – como fenômenos culturais que continuam a levantar questões sobre criatividade, subjetividade e autoridade.

Este artigo foi originalmente publicado em The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.