‘Volte a cuidar da cidade’, responde Castro a Paes, que chamou o governador de ‘frouxo’

Em mais um capítulo do embate que vem dominando as eleições no Rio, o governador Cláudio Castro (PL) usou as redes neste domingo, 8, para atacar o prefeito Eduardo Paes (PSD), que o chamou de “frouxo” em evento público na noite de sábado 7. “O prefeito precisa entender que o que está sendo avaliado é o seu governo, não o meu. Portanto, não precisa ficar nervoso quando for questionado sobre segurança pública; basta responder o que fez. Porque o que ele não fez todo mundo sabe”, diz um trecho da longa postagem, chamada de “Ao candidato Eduardo Paes” e que tem na imagem a passagem bíblica “com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor”.

No texto, o governador faz uma série de críticas ao prefeito, que tenta se reeleger e tem ampla vantagem sobre o candidato apoiado por Castro, Alexandre Ramagem (PL). Mas a troca de farpas entre prefeito e governador tem chamado mais a atenção do que a disputa entre os adversários. “Volte a cuidar da cidade, ela está suja, prefeito! Esta semana fui ao Cantagalo e fiquei impressionado com a quantidade de lixo nas ruas. A mesma coisa no Jacarezinho, Bangu, Campo Grande e Santa Cruz. Há algo estranho na gestão da Comlurb, prefeito!”, afirma o o governador, acrescentando: “Mas, voltando ao tema da nossa divergência, vou repetir aqui, prefeito: você nunca me ligou para falar sobre segurança pública.”

Na noite de sábado, Paes fez ataques ao governador no campo da segurança pública em evento na Praça Seca, na Zona Oeste, que contou a com a presença do vice-governador Thiago Pampolha (MDB), rompido com Castro. “Eu nunca vi acontecer o que está acontecendo agora. Perderam a autoridade, a moral e, quando os bandidos e delinquentes percebem que o governantes é frouxo, que não tem autoridade, como o caso do governador, eles usam e abusam”, disse o prefeito, que tem mirado em Castro e tentado colar a imagem de Ramagem à do governador. “Estou falando isso porque, além de terem cometido estelionato de 22, quando usaram a força e juventude do Pampolha, querem cometer outro, colocando um candidato que ninguém nunca tinha ouvido falar. Lembra até aquele outro, o Wilson Witzel. Eles vêm querem cometer outro estelionato na eleição de 24”, disparou o prefeito.