VEJA terá live especial da apuração do segundo turno neste domingo, às 17h

VEJA realiza neste domingo, a partir das 17h, uma transmissão ao vivo com todos os detalhes da apuração e dos resultados do segundo turno. A transmissão estará disponível na plataforma de streaming gratuita VEJA+, no YouTube e nas nossas redes sociais. Sob o comando de Marcela Rahal e Ricardo Ferraz, o time de VEJA vai trazer análises exclusivas, com comentários de colunistas, informações em tempo real e entradas ao vivo com convidados.

Estão previstas as participações de especialistas e políticos. A live especial é parte do projeto VEJA e Vote, que reúne o que há de mais importante na cobertura das eleições de 2024.

Ao longo de todo o domingo, o site de VEJA traz reportagens sobre o dia decisivo da corrida eleitoral. A partir das 16h, o conteúdo produzido por cerca de 40 profissionais será reunido em um minuto a minuto da apuração, com atualizações sobre a contagem dos votos pelo Brasil e análises dos nossos colunistas. Por meio de uma ferramenta interativa de VEJA, será possível acompanhar os últimos lances do pleito nas principais capitais.

A iniciativa é parte da estratégia digital de VEJA, que contempla a expansão na área de vídeo e projetos multimídia. Acompanhe todos os detalhes da cobertura deste domingo em VEJA.com e nos canais digitais de VEJA.