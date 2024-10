Sete prefeitos indígenas foram eleitos pelos brasileiros em 2024

A partir do próximo ano, pelo menos sete municípios do Brasil serão liderados por prefeitos indígenas. Pertencente a diferentes etnias, eles foram conseguiram um lugar no pleito no primeiro turno das eleições, que aconteceram no último domingo, 6.

Três deles são da região Norte do país, onde vivem cerca de 60% da população indígena brasileira. No estado de Roraima, foram eleitos Dr. Raposo (PP), em Normandia, e Tuxaua Benísio (Rede), em Uiramutã, ambos da etnia makuxí. No vizinho Amazonas, Egmar Curubinha (PT), da etnia tariana, conseguiu 47% dos votos em São Gabriel da Cachoeira, segundo município mais indígena do país.

No Nordeste, Ninha (PSD) foi a única mulher indígena (etnia potiguar) que chegou à prefeitura nas eleições 2024, em Marcação, na Paraíba. O Cacique Marcus, do povo xucuru, venceu em Pesqueira, em Pernambuco. Na região Sudeste, só Minas Gerais elegeu candidatos indígenas. Pertencentes à etnia xacriabá, Jair Xakriabá (Republicanos) ganhou em São João das Missões, enquanto Anastácio Guedes (PT) levou a melhor em Manga.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também aponta a eleição de 241 vereadores indígenas ao redor do Brasil, mas apenas 14% deles são mulheres.