Sai a última pesquisa Datafolha do 2º turno: Nunes tem 57% e Boulos, 43%

Saiu a última pesquisa do instituto Datafolha antes do segundo turno da eleição em São Paulo: o atual prefeito, Ricardo Nunes, do (MDB), tem 57% dos votos válidos, enquanto o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) conta com 43%. A margem de erro é de é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa reitera o cenário que já vinha sendo apontado desde os primeiros dias do segundo turno, de liderança do prefeito. A diferença na última pesquisa Datafolha é de 14%. O levantamento foi feito na sexta-feira, 25, e neste sábado, 26. No levantamento anterior, feito entre os dias 22 e 23 de outubro, Nunes tinha 58% dos votos válidos e Boulos, 42%.

Para calcular os votos válidos, o Datafolha excluiu os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Pesquisa estimulada

O levantamento também mostrou os votos totais, ou seja, quando brancos, nulos e indecisos não são excluídos da pesquisa.

Ricardo Nunes (MDB): 48% (era 49%)

Guilherme Boulos (PSOL): 37% (era 35%)

Em branco/nulo/nenhum: 12% (era 12%)

Indecisos: 3% (era 2%)

Pesquisa espontânea

O Datafolha também pesquisou a intenção de voto espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados. Confira:

Ricardo Nunes: 39% (era 40%)

Guilherme Boulos: 32% (era 30%)

No 15: 4% (era 3%)

No 50: 2% (era – )

Outras respostas: 0% (era 4%)

Em branco/nulo/nenhum 9% (era 12%)

Não sabe: 11% (era 10%)

Decisão de voto

Entre os entrevistados, 91% disseram que estão totalmente decididos a votar em Boulos, enquanto 89% querem a reeleição de Nunes.