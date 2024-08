Rui Costa: o suposto ‘Doutor’ no celular do empresário alvo da Polícia Federal

Na quinta-feira, 1º, a Polícia Federal bateu às portas do empresário baiano Cleber Isaac Ferraz Soares em mais uma fase das investigações que tentam desvendar quem deve ser responsabilizado pela desastrada compra de 300 respiradores que, pagos antecipadamente, nunca chegaram ao Brasil e deixaram estados do Nordeste a ver navios durante a pandemia. A transação, formalizada pelo Consórcio Nordeste pelo valor de 48 milhões de reais, teve participação de Cleber Isaac, que recebeu uma bolada para supostamente viabilizar a aquisição dos ventiladores.

Os agentes recolheram documentos e aparelhos eletrônicos na casa do homem que endossou a contratação de uma pequena empresa especializada em produtos à base de canabidiol, porque teria influência junto ao “amigo” Rui Costa e à esposa do ministro, a conselheira do Tribunal de Contas estadual Aline Peixoto. Em acordo com a justiça, a dona da empresa que traria os respiradores ao Brasil, Cristiana Prestes Taddeo, colabora a investigação em troca de benefícios judiciais.

Entre as informações que detém, ela já relatou a interlocutores que Cleber Isaac falava em nome de Rui Costa, na época presidente do Consórcio Nordeste, e se dizia o melhor amigo do atual chefe da Casa Civil do governo Lula. Em algumas ocasiões, segundo a versão de Cristiana, Cleber mostrava prints de conversas com o petista e apontava um contato registrado no celular com o nome de ‘Doutor’, que dizia ser do auxiliar de Lula.

Segundo parecer da subprocuradora Lindôra Araújo, as investigações apontam para os crimes de estelionato, fraude em licitação, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e corrupção “com a possível atuação criminosa do Governador do Estado da Bahia Rui Costa”.

Continua após a publicidade

Como colaboradora da Justiça, Cristiana tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de voltar para a cadeia. Presa pelo maior escândalo de desvio de dinheiro público da pandemia, ela diz que passou a ser ameaçada por outros investigados, devolveu milhões de reais aos cofres públicos e, discretamente, há pouco mais de um ano conseguiu que sua empresa, a Hempcare Pharma, voltasse a ficar apta a participar de contratações junto ao governo.

Reportagem de VEJA que chega neste fim de semana às bancas e plataformas digitais mostra que uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) apura a responsabilização do ex-ministro petista Carlos Gabas, então braço direito de Rui Costa no Consórcio Nordeste. Um laudo confidencial do Ministério Público, por sua vez, contabiliza sobrepreço de até 318% na compra dos respiradores que seriam fornecidos – e nunca foram entregues – pela Hempcare.

Procurados, Rui Costa e Carlos Gabas não se manifestaram. Em nota divulgada em abril, o ministro disse que partiu dele a ordem para o caso fosse apurado e afirmou que espera que “a investigação seja concluída e que os responsáveis sejam punidos por seus crimes, não só do desvio do dinheiro público, mas também do crime absolutamente cruel de impedir, através de um roubo, que vidas humanas fossem salvas”. Cleber Isaac não foi localizado.