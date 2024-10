Ramagem vota no Rio e diz ter ‘grande expectativa’ no segundo turno

Candidato a prefeito do Rio pelo PL, Alexandre Ramagem foi às urnas já nas primeiras horas de votação deste domingo, 6. Ao lado da esposa, Rebeca, e acompanhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele disse acreditar em um segundo turno na capital fluminense.

Segundo as pesquisas mais recentes, Ramagem aparece na segunda posição das pesquisas de intenção de voto. Ele marca entre 24% e 29% dos votos válidos, a depender do instituto, atrás apenas do prefeito Eduardo Paes, que registra 61% nos levantamentos feitos por Quaest e Datafolha.

À imprensa, Ramagem disse que há “grande expectativa” pelo resultado. “Trabalhamos muito, crescemos muito, chegamos aqui com um grande força. Chegamos forte para no segundo turno virar a eleição”, afirmou.

Além de Jair, o candidato do PL também contou com a presença de Carlos Bolsonaro (PL), candidato a vereador no Rio, e de outros colegas de partido, como o presidente estadual da sigla no Rio, o deputado federal Altineu Cortes.