O debate organizado nesta segunda, 30, pela Folha de S. Paulo/UOL não trouxe as cenas explícitas de agressividade que marcaram encontros anteriores entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, e talvez não tenha potencial para mudar uma disputa que vem se mostrando equilibrada. Mas, para a ferramenta de inteligência artificial ChatGPT, um concorrente saiu como vencedor. “O debate foi considerado um grande sucesso para Pablo Marçal (PRTB)”, responde, ao ser perguntada sobre quem mais se destacou no encontro.

O motivo principal apontado pelo ChatGPT: Marçal “administrou bem seu tempo de fala” e, por isso, “foi visto como o vencedor inequívoco do encontro”. O segundo lugar ficaria com Tabata Amaral, que “também teve uma boa performance, aproveitando a oportunidade para se destacar”. Sobre o momento mais polêmico do debate, que envolveu Marçal, o ChatGPT não tem nada a comentar.

A fala machista de Marçal

O candidato do PRTB soltou contra sua adversária do PSB, Tabata Amaral, a seguinte fala: “Mulher não vota em mulher, porque mulher é inteligente, ela tem sabedoria, ela tem experiência. Ela olha pra você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você”, afirmou.

Na sequência foi repreendido pelo deputado federal do PSOL Guilherme Boulos. O coach respondia a afirmação da deputada que tinha dito que Marçal estava sempre partindo “para a baixaria, ao ataque sujo, para desviar a atenção de todo o seu histórico, da sua condenação, dos crimes pelos quais é investigado”, ressaltou.

Depois, questionado por Tabata sobre a fala machista, Marçal se corrigiu. “Eu já falei que a Tabata é a mulher mais inteligente, e a Tabata é a que menos tem experiência na vida aqui. Agora, mulher inteligente, é por isso que vocês não estão dedicando o voto na Tabata”, disse.

Após o fim do debate, o candidato, questionado por um jornalista do UOL sobre a fala, deu a mesma explicação e aproveitou para xingar a deputada: “Tabata, eu amo essa pureza que você vende para as pessoas, mas se alguém for no Google e pesquisar sobre uma mulher que ia casar com um cara que você namora, você destruiu um noivado, um sonho de uma mulher que tinha 7 anos de namoro, eu só tenho a dizer que você é uma talarica. E você tem que respeitar as mulheres. É muito ruim você posar de bonitinha e de santinha”, concluiu.