Quando será o debate da Globo em São Paulo e o horário

Depois do clima de tensão que marcou o debate organizado pelo canal Flow e dos debates menos ruidoso da Record e da Folha, são altas as expectativas pelo próximo encontro entre candidatos à Prefeitura de São Paulo. O debate será o da TV Globo, que ocorrerá na quinta-feira, 3 de outubro, às 22 horas.

Se houver segundo turno, mais quatro debates já estão previstos:

– Band: 14 de outubro, às 22h15

– RedeTV!: 17 de outubro, às 9h30

– Folha de S.Paulo/UOL: 21 de outubro, às 10h

– TV Globo: 25 de outubro, às 22h

O debate do Flow em São Paulo, realizado na segunda-feira, 23, terminou em confusão e agressão física. Durante suas considerações finais, o candidato Pablo Marçal (PRTB) fez acusações contra o prefeito Ricardo Nunes (MDB), afirmando que ele seria preso. Marçal foi expulso da transmissão por violar as regras do debate. Na saída do estúdio, Nahuel Medina, assessor de Marçal, agrediu Duda Lima, marqueteiro de Nunes, com um soco, resultando em lesão corporal.

As acusações de Marçal fazem sentido?

O Grupo Flow negou as acusações de Marçal sobre o recebimento de verbas da prefeitura e afirmou que o debate foi realizado de maneira independente. A confusão gerou repercussão entre candidatos, partidos e autoridades, que lamentaram o ocorrido e destacaram a importância de manter o respeito e a democracia durante a campanha eleitoral.

A equipe de campanha de Nunes quer que os veículos que organizarem debates não convidem Marçal. Em entrevista ao Ponto de Vista, de VEJA, Rui Falcão, um dos coordenadores da campanha do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, disse que a estratégia do candidato em relação às provocações em debates será a de ignorar todo tipo de baixaria e se concentrar nas propostas para a cidade. O deputado federal chegou a dar um tapa na carteira profissional de Marçal depois de ser provocado durante um debate. Rui Falcão afirmou também que já há plena associação de Boulos a Lula e que as agendas deles juntos devem continuar.