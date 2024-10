Qual é o patrimônio declarado de Ricardo Nunes? E o de Guilherme Boulos?

O segundo turno das eleições em São Paulo está chegando. Ricardo Nunes (MDB) ou Guilherme Boulos (PSOL), um deles será o novo prefeito da cidade a partir do dia 1º de janeiro de 2025.

De acordo com a última pesquisa divulgada pelo Paraná Pesquisas nesta quinta-feira, 16, Nunes está com 52,3% das intenções de voto nesse segundo turno, contra 39,2% de Guilherme Boulos. O levantamento ouviu 1.500 eleitores da cidade entre os dias 12 e 15 e a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo informações do site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a diferença do valor total dos bens declarados entre os dois candidatos é de mais de 4,6 milhões de reais.

Qual é o patrimônio declarado de Ricardo Nunes?

O atual prefeito Ricardo Nunes tem um patrimônio total declarado de bens de R$ 4.843.350,91. Entre os bens constam o valor de 13 imóveis, que no total somam cerca de 1,5 milhão de reais. O mais valioso deles é um apartamento de 605.000 reais na Cidade Dutra, Zona Sul de São Paulo. Em comparação com a eleição de 2020, quando Nunes foi candidato à vice-prefeito, o valor dos bens é semelhante, com um aumento de 7.000 reais.

Qual é o patrimônio declarado de Guilherme Boulos?

Guilherme Boulos tem um patrimônio total de bens declarados de R$ 199.596,87. Do montante, a maior parcela é de R$ 171.758,00, correspondente a 50% de uma casa no Campo Limpo, onde o candidato reside, na Zona Sul da cidade. Um veículo Celta no valor de R$ 15.146,00, uma aplicação bancária CDB de 11.876,87 reais e um depósito de 816 reais compõem o restante dos bens. O valor declarado por Boulos é quase dez vezes maior do que o registrado nas eleições de 2022, quando ele foi eleito deputado federal. A explicação para o aumento é o valor da residência no Campo Limpo, que estava no nome dos pais dele e passou para os nomes dele e da sua esposa.

Quando acontece a votação do segundo turno das eleições?

A votação do segundo turno das eleições vai ocorrer no domingo, dia 27 de outubro.