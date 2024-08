Porto Alegre: Maria do Rosário tem 34% e Sebastião Melo, 30%, diz pesquisa Atlas

Pesquisa Atlas divulgada nesta quinta-feira, 8, mostrou que a disputa pela Prefeitura de Porto Alegre segue acirrada. A deputada federal petista Maria do Rosário é quem lidera, com 34,1%, seguida de perto pelo atual prefeito da cidade e candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), que marca 30,7% das intenções de voto. A dupla já aparecia na ponta no último levantamento feito pelo instituto, há pouco mais de um mês.

Na sequência, aparecem Juliana Brizola (PDT), com 12,7%, e Felipe Camozzato (Novo), com 12,5%. Os dois estão tecnicamente empatados, já que a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais. Luciano Schafer (UP) tem 0,4%, enquanto Fabiana Sanguiné marca 0,1%. Pretendem votar branco ou nulo 5,8%, enquanto 3,6% ainda estão indecisos. O início oficial da propaganda eleitoral está marcado para a próxima sexta-feira, 16 de agosto. O instituto entrevistou 1.221 eleitores.

Em comparação ao último levantamento Atlas feito para o cenário eleitoral na capital gaúcha, Maria do Rosário e Sebastião Melo cresceram, mas praticamente mantiveram a mesma distância entre si. A candidata do PT tinha 32% e, agora, marca 34%. O postulante do MDB, por sua vez, tinha 28%, e registrou um aumento de três pontos percentuais.

O equilíbrio entre os dois é evidente mesmo em um eventual segundo turno, testado pelo instituto. Nesse cenário, o atual prefeito leva vantagem com 46% das intenções de voto, ante 45% de Maria do Rosário — embora a diferença esteja dentro da margem de erro da pesquisa.