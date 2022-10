Pesquisa: Bolsonaro fechou o debate com mais menções positivas que Lula

Um levantamento da Quaest Pesquisa e Consultoria, divulgada no Twitter pelo seu diretor, o cientista político Felipe Nunes, mostrou que Jair Bolsonaro terminou o debate da Band com mais menções positivas que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo a pesquisa, Bolsonaro teve 51% de menções positivas nas redes sociais durante o terceiro bloco, seu pico no debate, enquanto Lula teve apenas 39% — seu menor número durante a transmissão.

Proporcionalmente, foram 49% de menções negativas para Bolsonaro ao longo do último bloco, enquanto o ex-presidente chegou a 61%.

Fim do terceiro bloco do #DebateNaBand: Bolsonaro teve o melhor desempenho, chegou a 51% de menções positivas, enquanto Lula teve o pior bloco com 39% de menções positivas. pic.twitter.com/ie8MXId8Df — Felipe Nunes (@felipnunes) October 17, 2022

Em compensação, o petista teve mais menções positivas nos dois blocos anteriores. No primeiro, Lula teve 43% de menções positivas (contra 39% de Bolsonaro), enquanto no segundo teve 46%, enquanto o presidente teve 34%.

Em todos os três blocos, segundo a Quaest, Lula somou mais críticas do que elogios vindos das redes sociais. No entanto, sua maior taxa de menções negativas (61%, no terceiro bloco) foi menor do que a maior taxa alcançada por Bolsonaro (66%, no segundo bloco).