Pesquisa Atlas em SP: Nunes tem 55% dos votos válidos contra 44% de Boulos

A última pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 26, apontou Ricardo Nunes (MDB) com 55,6% dos votos válidos contra 44,4% de Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno pela prefeitura de São Paulo. O levantamento ouviu 2.191 eleitores, entre os dias 20 e 25 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais para cima ou para baixo, com nível de confiança de 95% na pesquisa. Como as últimas pesquisas do Datafolha e da Quaest, a empresa também desconsidera os votos brancos, nulos e de indecisos. A segundo turno das eleições municipais acontece neste domingo, 27.

A penúltima sondagem do AtlasIntel divulgada na segunda-feira, 21, mostrava Nunes com 12,6 pontos percentuais de vantagem sobre Boulos (54,8% contra 42,2%, com margem de erro de dois pontos percentuais). A oscilação foi pouca, mas Nunes cresceu 0,8% em relação à pesquisa anterior, enquanto Boulos viu sua percentual aumentar 2,2%.