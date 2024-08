Pesquisa Atlas coloca Boulos na liderança e Nunes em 2º, com Marçal, Tabata e Datena empatados atrás

Uma nova pesquisa Atlas Intel sobre a corrida na cidade de São Paulo, divulgada nesta quinta, 08, mostra Guilherme Boulos (PSOL) na frente de Ricardo Nunes (MDB), com 32,7% contra 24,9% do atual prefeito, que disputará a reeleição. A margem de erro é dois pontos percentuais para mais ou para menos. Atrás, em terceiro, aparecem embolados Pablo Marçal (PRTB), com 11,4%; Tabata Amaral (PSB), com 11,2%; e José Luiz Datena (PSDB), com 9,4%.

Para a pesquisa, foram ouvidas 2.037 pessoas, entre os dias 2 e 7 deste mês. Ainda pontuaram Marina Helena (Novo), com 3,5%; e Ricardo Senese (UP), com 0,7%. Os entrevistados que não sabem em quem votar somam 0,6%, e brancos e nulos chegam a 5,6%.

O cenário do levantamento Atlas é diferente do apresentado pelo Paraná Pesquisas também hoje: o instituto coloca Nunes com 25,1% das intenções de votos, em empate técnico com Boulos, que totaliza 23,2%. A margem de erro é de 2,6 pontos para mais ou para menos. Na sequência, estão Datena, com 15,9%; e Pablo Marçal (PRTB), com 12,5%, também empatados. Tabata Amaral (PSB), atinge 5,5%; a economista Maria Helena (Novo), 3,5%; e João Pimenta (PCO), 1,1%.

Os números da pesquisa:

Guilherme Boulos (PSOL): 32,7%

Ricardo Nunes (MDB): 24,9%

Pablo Marçal (PRTB): 11,4%

Tabata Amaral (PSB): 11,2%

Datena (PSDB): 9,4%

Marina Helena (Novo): 3,5%

Ricardo Senese (UP): 0,7%

Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Não sei: 0,6%

Branco/Nulo: 5,6%

Boulos cai, e Datena sobe

Em relação à última pesquisa Atlas, de junho, Boulos caiu 3 pontos percentuais. Já Nunes subiu 1,5%, dentro da margem de erro. Marçal ficou 1,2% abaixo e Tabata se manteve estável, com apenas 0,5% a mais. Enquanto isso, Datena oscilou 3,6 pontos para cima.

Segundo turno

Num segundo turno entre Boulos e Nunes, há empate técnico: o candidato do PSOL totaliza, 42,4%, contra 42% do emedebista. Se a disputa fosse entre Boulos e Marçal, o psolista sairia vitorioso com 44,1%, contra 35,2%. O deputado do PSOL também venceria Datena, com vantagem de 10,4%, e Tabata, com 10,3% à frente.

Se o segundo turno fosse entre Nunes e Tabata, a deputada do PSB levaria a melhor, com 43,4%. O prefeito registra 38,3%. Mas, num cenário entre Nunes e Datena, o candidato à reeleição ganharia, com 38,7%, contra 28,9%.