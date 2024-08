Pane no site do União Brasil: correligionários suspeitam de sabotagem

O site oficial do União Brasil saiu do ar na quinta-feira, 8, devido a problemas ainda não identificados pela legenda. Os dirigentes partidários correm contra o tempo para recuperar a página, já que a sigla enfrenta o risco de ficar sem o recebimento dos recursos do fundo eleitoral às vésperas das eleições municipais deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai repassar R$ 4,9 bilhões desse fundo a 29 legendas, sendo que R$ 536,5 milhões reservados ao União Brasil.

Para receber o dinheiro, os partidos precisam obedecer alguns requisitos exigidos pela Justiça Eleitoral. Um da norma estabelece que a verba só será liberada depois que a agremiação informar o TSE sobre os critérios adotados para a distribuição dos recursos e comprovar que promoveu ampla divulgação desses critérios, geralmente feita por meio dos sites dos partidos.

Desde quinta-feira, 7, ao entrar na página do União Brasil, o usuário se deparava com uma tela preta, seguida da seguinte mensagem, escrita em inglês: “Bem-vindo a nginx. Se consegue ver esta página, significa que o servidor nginx foi instalado e está funcionando. É necessária uma configuração adicional. Para suporte online, consulte nginx.org”, dizia o texto. Na sexta, a mensagem foi substituída por outra, com a logomarca do União Brasil comunicando que a página está em manutenção.

Conspiração ou inadimplência

O problema com o site do União Brasil desencadeou uma série de reações entre seus correligionários. Alguns dirigentes começaram a cogitar que a página saiu do ar por conta de uma sabotagem promovida por Luciano Bivar, deputado federal e ex-presidente do partido. Nos últimos meses, ele protagonizou uma briga pelo controle da legenda com o atual presidente Antonio Rueda. Para outra ala, no entanto, o problema com a página oficial do partido seria bem mais simples: teria a ver com a falta de pagamentos para a empresa responsável pela manutenção do site.