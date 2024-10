Paes vai a Niterói para reforçar campanha de Rodrigo Neves (PDT), que disputa 2º turno

Após reeleito, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), tem novo compromisso de campanha, agora ao lado de Rodrigo Neves (PDT), que disputa o segundo turno em Niterói, na Região Metropolitana. Paes cruzará a ponte amanhã, 10, para reforçar o apoio ao pedetista, ex-prefeito de Niterói, que enfrentará nas urnas o bolsonarista Carlos Jordy (PL). Os aliados estarão juntos no ato de criação do “Pacto Niterói-Rio pela Democracia, Boa Gestão e Desenvolvimento Sustentável”, em Icaraí, bairro da Zona Sul da cidade.

Neves recebeu no primeiro turno 48,47% dos votos válidos, contra 35,59% de Jordy. Em terceiro, ficou Talíria Petrone (PSOL), com 12,65%. Com uma campanha que mirou no ex-prefeito e na atual gestão, de Axel Grael (PDT), a psolista conclamou seus eleitores ainda no domingo a “derrotar Carlos Jordy”. Em campos opostos, os dois foram vereadores em Niterói e hoje são deputados federais.

Já Paes e Neves têm em comum o apoio oficial do PT e formam uma aliança que não é de hoje. O prefeito do Rio esteve ao lado do pedetista na sua candidatura a governador em 2022, quando Neves terminou em terceiro lugar. Na tentativa de isolar o candidato bolsonarista, o ex-prefeito de Niterói vem buscando estar ao lado de lideranças políticas de centro e da esquerda. Na terça-feira, ele caminhou pela Rua Paulo Gustavo, principal ponto de comércio de Icaraí, com o presidente estadual do PSB, Alessandro Molon, e o deputado estadual Carlos Minc (PSB). O PSB, no primeiro turno, fez parte da chapa de Talíria Petrone.