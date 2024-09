Paes consegue suspender propaganda na TV que o associa a Cabral, mas Ramagem recorre

Após o prefeito Eduardo Paes (PSD) conseguir na Justiça Eleitoral suspender inserção na TV da campanha de Alexandre Ramagem (PL) que o associa ao ex-governador Sérgio Cabral, o candidato bolsonarista divulgou que recorre da decisão. Para a defesa de Paes, a propaganda tenta desconstruir” a imagem do prefeito a partir de “fato sabidamente inverídico e substancialmente desatualizado” e gera a impressão de que Cabral apoia o político nesta corrida à Prefeitura do Rio. A medida liminar da 238ª Zona Eleitoral não incluiu direito de resposta.

Já a campanha do Ramagem afirma que já acionou o seu departamento jurídico para tentar manter a veiculação do vídeo no horário eleitoral gratuito. A propaganda do delegado que associa Paes a Cabral, divulgada em três inserções, dizia: “Eu sempre fui oposição à turma do Paes. Seria muito fácil falar que a culpa de tudo que está ruim no Rio é deles, do Lula, do Cabral, do Paes, e é mesmo. Mas se eles continuam aí após 20 anos, a culpa não é só deles. É nossa. Agora eles estão aí de novo e você vai acreditar neles de novo?”.

O juiz classificou a ligação feita pela campanha adversária como “inadequada, descontextualizada e inverídica”, já que Cabral está “notoriamente fora do processo eleitoral das eleições 2024”.

Em nota, a assessoria de Ramagem afirma que “a campanha continuará a veiculação normal de propaganda eleitoral nos termos que a legislação disciplina, por entender que faz parte do processo eleitoral democrático, sendo de interesse público, informar ao eleitor o histórico de um candidato, suas parcerias e alianças políticas. A relação entre o atual prefeito e Sérgio Cabral, por exemplo, é amplamente conhecida. Em abril de 2014, o prefeito enviou uma carta manuscrita tratando o ex-governador como “Querido Amigo” e enaltecendo a amizade “profunda e sincera” entre os dois. No último domingo, por exemplo, Cabral usou suas redes sociais para postar imagens dele junto com o atual prefeito do Rio”.