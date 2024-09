Paes alfineta Castro após trocas na Segurança: ‘Esperamos que assuma responsabilidade’

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), voltou a criticar nesta terça-feira, 3, o governador Cláudio Castro (PL), após as trocas nos comandos da Polícia Civil e da Defesa Civil do estado. Em publicação no seu perfil nas redes, Paes disse esperar que, depois das mudanças, Castro “finalmente assuma sua responsabilidade e apresente uma política séria nesta área”. Nas últimas semanas, os dois têm trocados farpas, em meio à campanha do prefeito à reeleição e ao apoio do governador ao postulante do PL, Alexandre Ramagem.

No texto publicado, Paes buscou deixar claro que é Castro, como governador, quem comanda as forças policiais e pontuou que a Segurança Pública “assola os diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro”.

“Quero acreditar que as mudanças feitas pelo Governador Cláudio Castro no primeiro escalão das suas forças de segurança, às vésperas das eleições, tenha como único objetivo a melhoria na qualidade de vida das pessoas que sofrem com a violência e o domínio do crime organizado, pela falta de política de segurança pública do Governo do Estado, nos últimos 6 anos, em especial na região metropolitana”, escreveu.

O prefeito voltou ainda a atrelar a imagem de Castro à de Ramagem, chamando-o de padrinho político do candidato do PL. Tal estratégia é usada por Paes desde o primeiro debate entre os postulantes à Prefeitura do Rio, como uma resposta às críticas do adversário sobre sua gestão no campo da segurança.

Na ocasião, Paes também ponderou que essa é uma atribuição especialmente do Executivo estadual, como fez mais uma vez. A ideia de associar Ramagem e Castro foi levada adiante porque as pesquisas mais recentes identificaram que a aprovação do governador é baixa, e que ele pode afastar votos de seu apadrinhado. O prefeito lembrou ainda que o atual secretário de Segurança Pública do estado, Victor Santos, foi tratado como uma indicação justamente do grupo de Ramagem, quando chegou ao cargo no fim do ano passado.

“Durante o processo eleitoral, tenho alertado os cariocas que nesta eleição de 2024, o Governador Cláudio Castro é o padrinho do candidato adversário Alexandre Ramagem – que já havia indicado o atual Secretário de Segurança Pública – e do deputado Rodrigo Amorim, linha auxiliar assumido da candidatura de Ramagem”, completou Paes.

Trocas na cúpula da Segurança

As mudanças em questão foram anunciadas na noite desta segunda-feira, 2, por meio de publicação do governador nas redes sociais. Sem detalhar as razões para as trocas, Castro anunciou o delegado Felipe Curi para chefiar a Polícia Civil, no lugar de Marcos Amim, e Tarciso Junior para a secretaria de Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, no lugar de Leandro Monteiro.

Até então, Felipe Curi atuava como diretor do Departamento de Homicídios do Estado. Antes, atuou como titular em diferentes delegacias do estado, especialmente na Baixada Fluminense — região mais populosa do estado, além da capital — onde também chefiou o Departamento-Geral de Polícia. Em 2021, foi agraciado com a Medalha Tiradentes, maior honraria da Assembleia do Rio, por ementa de autoria do então deputado estadual Coronel Salema, alinhado ao bolsonarismo.

Tarciso Junior, por sua vez, é coronel bombeiro militar e chefiava a Corregedoria-geral da Secretaria de Saúde do estado. Antes, também conduziu a secretaria de Proteção de Defesa Civil de Magé, no interior do estado, e foi corregedor do Corpo de Bombeiros.