Os nomes cotados para o Ministério do Desenvolvimento Agrário

Uma das promessas de Lula durante a campanha foi a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O presidente eleito falou diversas vezes sobre o tema em encontros com pequenos produtores e famílias de agricultores. O futuro ministro terá a missão de gerar empregos no setor. Interlocutores petistas acreditam que a Pasta pode ser novamente dirigida por um gaúcho.

Pepe Vargas e Miguel Rossetto já foram ministros da área, sendo que o segundo tem novamente o seu nome citado como opção do partido. Entre os nomes lembrados também está o de Edegar Pretto, que disputou o governo gaúcho nas últimas eleições e perdeu a vaga no segundo turno para Onyx Lorenzoni (PL) por uma diferença de apenas 244 votos. No terceiro mandato como deputado estadual, o político possui raízes na agricultura familiar e realiza um trabalho de acompanhamento das famílias nos assentamentos da região Sul.

Pretto garantiu que não foi procurado . “Uma das coisas que precisa ser reforçada, modificada e ampliada é a produção de alimentos. Não dá para entender 33 milhões de brasileiros que passam fome. O país tem que continuar produzindo bastante, mas temos que nos preocupar com o consumo interno. Temos que achar mecanismos que organizem a produção interna, do nosso país e também pra a gente ajudar a alimentar o mundo”, disse a VEJA.