O patrimônio declarado pelo “Milei brasileiro” à Justiça Eleitoral

Candidato do União Brasil a vereador em São Paulo, o influenciador digital Paulo Kogos ficou conhecido na internet por suas ideias mirabolantes e pela semelhança com o atual presidente da Argentina, Javier Milei. Nesta semana, o “Milei brasileiro” apresentou à Justiça Eleitoral sua declaração de patrimônio, estimado em 67,2 mil.

Kogos informou ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) ser dono de dois depósitos bancários, somados em R$ 27,1 mil, de cotas de sua própria empresa, no valor de R$ 20 mil, além de possuir o título de membro do Club Athlético Paulistano, calculado em 20 mil.

É a segunda vez que Kogos disputa uma eleição. A primeira foi em 2022, quando o influenciador concorreu ao cargo de deputado estadual por São Paulo, obteve 33 mil votos e não conseguiu se eleger. Na época, declarou ao TRE um patrimônio bem menor, de apenas 20 mil.

Para as eleições municipais de 2024, Kogos decidiu que vai tentar explorar a popularidade do presidente argentino dentro do eleitorado conservador no Brasil. Afinal de contas, Milei se tornou um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro na América Latina. Kogos mudou o visual. Deixou o cabelo e as costeletas crescerem e tem feito aparições públicas vestido com trajes formais e uma faixa presidencial da Argentina, segundo ele uma homenagem a Milei.

Tradicionalista de extrema direita

O candidato também tenta replicar o presidente da Argentina em seus posicionamentos. Na internet, o influenciador se apresenta como um “anarcocapitalista” e “tradicionalista de extremíssima direita”. Diz ser adepto do catolicismo sedevacantista, denominação que não reconhece a autoridade do papa Francisco.

Aos 37 anos, Kogos também é autor do livro “O mínimo sobre Anarcocapitalismo”, no qual, dentre outras coisas, afirma defender ideias do “extremo da extrema direita”. Nas redes sociais, o “Milei brasileiro” aparece defendendo milícias, endossando mensagens contra imigrantes e chamando o papa Francisco de “terrorista” e “maçom fantasiado”.