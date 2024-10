Nunes chama Tarcísio de ‘líder maior’ ao comemorar reeleição em São Paulo

No discurso da vitória depois de garantir a reeleição contra Guilherme Boulos, com 59,35% dos votos contra 40,65%, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), exaltou o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nunes disse que Tarcísio é o “grande responsável” por sua vitória nas eleições.

O governador abraçou a campanha de Nunes quando a disputa estava embolada com Boulos e Pablo Marçal (PRTB) e foi à luta pedir votos para o aliado. O ex-presidente Jair Bolsonaro deu apoio acanhado a Nunes e só apareceu no final da campanha para comer um churrasco ao lado do candidato.

Na disputa do segundo turno, Nunes venceu Guilherme Boulos por 59,35% dos votos contra 40,65%. O candidato do MDB teve 3.393.110 votos e o político do PSOL teve 2.323.901 votos.

Emocionado, Nunes agradeceu Tarcísio. Para o prefeito reeleito, o governador é um “líder maior” que lhe “deu a mão na hora mais difícil”. “Agradeço ao líder maior, sem o qual esta vitória não seria possível. Eu queria voltar a repetir, eu agradeço ao líder maior sem o qual nós não teríamos esta vitória, o meu amigo, que me deu a mão na hora mais difícil, governador Tarcísio de Freitas”, afirmou Nunes.

A vitória do aliado torna ainda mais forte uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas à Presidência da República em 2026. No ano eleitoral, Lula vai fazer 81 anos de idade e Jair Bolsonaro, por enquanto, está inelegível e sem perspectiva de aprovar sua anistia no Congresso Nacional. Bolsonaro apostou suas fichas em algumas capitais, mas sai derrotado do segundo turno.

Prefeito diz que o equilíbrio venceu os extremismos

O prefeito enviou algumas indiretas para o adversário Guilherme Boulos e para Marçal. Sem dizer o nome dos rivais, Nunes afirmou que a democracia deixou uma grande lição para os políticos e para toda a cidade de São Paulo e para Brasil. Para o prefeito, “o equilíbrio venceu todos e todos os extremismos”, referência a Boulos e a Marçal. O prefeito ainda afirmou que sua gestão irá “governar para todos, porque todos merecem igual respeito por parte de quem governa”.

Nunes avisou seu vice eleito, Mello Araújo, que de agora em diante ele vai “trabalhar para caramba”. O coronel respondeu sorrindo: “lavada, lavada”, referência ao resultado da eleição em São Paulo. Mello Araújo foi escolha pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro, que exigiu o nome dele para apoiar Nunes.

Nunes era vice-prefeito na gestão do prefeito Bruno Covas, que morreu de câncer em maio de 2021. Nunes passou a ser titular do cargo e deu continuidade a vários projetos da administração de Covas.