Nunes cancela participação em debate contra Boulos nesta quinta

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) cancelou sua participação no debate contra Guilherme Boulos (PSOL) que seria realizado nesta quinta-feira, 17, às 10h20. O embate promovido por UOL, Folha de S.Paulo e RedeTV! agora será uma entrevista de uma hora com Boulos. Nunes, que lidera as pesquisas no segundo turno na corrida eleitoral na cidade de São Paulo, justificou sua decisão pela ausência citando uma reunião extraordinária agendada pelo governador Tarcísio de Freitas sobre medidas contra as chuvas. Na agenda do prefeito, o encontro está anotado para as 10h no Palácio dos Bandeirantes.

“Em razão da reunião extraordinária agendada pelo governador Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes não poderá comparecer hoje ao debate pela Prefeitura de São Paulo promovido pelos veículos RedeTV, Folha de S.Paulo e UOL”, afirma o comunicado da campanha do emedebista. “Desde a tempestade de sexta-feira passada, foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da Prefeitura. Estão em vista os cancelamentos de outras agendas eleitorais, por conta das mudanças climáticas previstas para sexta-feira. A campanha de Ricardo Nunes lamenta a ausência no evento de hoje e solicita a compreensão dos organizadores, do candidato adversário e do público.”