Michelle Bolsonaro vai liderar ato com Ramagem no Rio

Segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, mas com desempenho tímido até aqui, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL) vai apostar na força de Michelle Bolsonaro para tentar alavancar sua candidatura à Prefeitura do Rio. A ex-primeira-dama será a estrela de ato de campanha do parlamentar, marcado para a manhã de sexta-feira, 13, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A ideia de atrelar Ramagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro por meio dela, inclusive, é bem vista pela campanha do candidato do PL desde antes do registro formal das candidaturas.

O anúncio da presença de Michelle no evento foi feito nas redes sociais de Ramagem, junto com a deputada federal do Rio Chris Tonietto (PL). Foi publicado um vídeo em que as duas pedem voto ao candidato do PL, e convidam as “mulheres conservadoras” e o “povo conservador” a participarem do evento, marcado para as 9h na Ilha de Itanhangá.

“Sexta-feira, 13, esse dia nós iremos ressignificar com grande evento, em prol da candidatura do nosso futuro prefeito do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem. Estaremos juntas, mulheres de bem, com olhar especial, fortalecendo esta campanha tão importante pro nosso querido Rio de Janeiro”, diz Michelle.

Continua após a publicidade

Apesar do otimismo de Michelle, Ramagem soma hoje 11% das intenções de voto, de acordo com a mais recente pesquisa divulgada pelo Datafolha. Paes, por sua vez, tem 59%, e busca a reeleição, que neste cenário pode acontecer já no primeiro turno.

O voto feminino

A imagem de Michelle já havia sido usada junto a Ramagem nas propagandas partidárias do PL no Rio, antes mesmo do início formal das campanhas eleitorais. Na ocasião, os dois apareceram juntos, deram as mãos e falaram sobre Segurança Pública, um dos principais temas da campanha do parlamentar. A intenção, naquele momento, era não só aproveitar a popularidade da ex-primeira-dama, mas também atrair o eleitorado feminino, segmento em que candidatos bolsonaristas costumam patinar.

Também por isso, a deputada estadual Índia Armelau, também do PL, foi a escolhida como vice na chapa de Ramagem, na tentativa de encontrar mais apelo entre as eleitoras mulheres.