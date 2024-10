Mano Brown não votou no primeiro turno das eleições em SP

Um dos apoiadores mais simbólicos de Lula e do PT dentro da classe artística, o rapper Mano Brown, líder do grupo Racionais MC’s, deixou de participar do primeiro turno das eleições municipais. Eleitor de São Paulo, Brown viajou a trabalho para os Estados Unidos e não retornou a tempo para votar.

Na capital paulista, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disputará o segundo turno contra Guilherme Boulos (PSOL), nome apoiado pelos petistas. Pessoas próximas ao rapper contaram que Brown se manteve distante do cenário político por estar se dedicando ao novo disco que será lançado em breve.

A ida ao segundo turno está longe de ser uma vitória para o candidato de Lula nas eleições de São Paulo. Além de quase ter perdido a vaga para Pablo Marçal (PRTB), Boulos também perdeu terreno para seus adversários em regiões onde a esquerda tradicionalmente tinha a maioria de votos, a exemplo de bairros do extremo sul da cidade e na zona leste.

O ex-líder do MTST obteve 29,07% dos votos na primeira etapa da votação. Nunes, por sua vez, teve 29,48%. Marçal ficou em terceiro lugar. A tarefa para a esquerda deve ser igualmente árdua no segundo turno. Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 10, Ricardo Nunes aparece na liderança da corrida pelo Executivo paulista. O emedebista conta com 55% das intenções de voto, 22 pontos percentuais à frente de Boulos, que tem 33%.

Continua após a publicidade

“Volta para a base”

Os resultados eleitorais colhidos pela esquerda em São Paulo refletem as falhas do PT já criticadas por Mano Brown durante as eleições presidenciais de 2018, vencidas por Jair Bolsonaro. Na época, o partido lançou a candidatura de Fernando Haddad à presidência da República, já que Lula estava preso, condenado por corrupção durante a Operação Lava-Jato. Nessa época, o rapper participou de um evento de campanha no Rio de Janeiro.

Ao lado de Haddad e de Guilherme Boulos, Brown fez duras críticas ao PT, sugerindo que a sigla tinha perdido contato com sua base nas periferias. “Falar bem do PT para a torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que não está aqui que precisa ser conquistada. Não tem motivo para comemorar”, afirmou o líder do Racionais MC’s. O alerta continua valendo.