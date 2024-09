Lula vai a Nova York para a 79ª Assembleia Geral da ONU

O discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas terá como temas centrais a inclusão, combate à fome, transição energética e reforma da governança global. O presidente embarcou neste sábado, 21, para Nova York e seu discurso vai abrir o evento, na próxima terça-feira, 24 .É tradição que o Brasil faça o discurso de abertura da assembleia que reúne 193 países. A 79ª edição será presidida pelo embaixador Philémon Yang, de Camarões.

Neste ano, o tema da reunião é “Unidade na diversidade, para a promoção da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para todos, em toda parte”. Além dos eventos na sede da ONU, Lula deverá participar de encontros bilaterais. O evento ocorre em um momento em que as queimadas prejudicam a popularidade do presidente. A mais recente pesquisa do Ipec, mostra que embora a avaliação do governo Lula continue estável, com 35% de “ótimo e bom” e 34% de “ruim e péssimo”, a questão ambiental tem pesado na avaliação da gestão no recorde por área. A análise setor por setor revela que a desaprovação registrou o maior salto justamente no quesito meio ambiente. O total de “ruim e péssimo”, que era de 33% em abril, passou para 44%, puxado principalmente pelos entrevistados das regiões Norte e Centro-Oeste, onde estão localizados a Amazônia e o Pantanal, cujo futuro está cada vez mais ameaçado.

Antes da Assembleia, Lula discursa, no domingo, 22, justamente na chamada Cúpula do Futuro, também da ONU, junto com outros líderes mundiais. O presidente participará da primeira sessão da cúpula, convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. o presidente será o segundo a falar.

O evento vai apresentar formas de enfrentar as crises de segurança emergentes, acelerar o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e abordar as ameaças e oportunidades das tecnologias digitais. A dimensão ambiental é um dos eixos dos objetivos estabelecidos. A Cúpula ocorre até 23 de setembro e é esperado que seja adotado, por consenso, o Pacto para o Futuro, um documento contendo compromissos sobre o futuro do sistema multilateral.

Na terça-feira, 24, o presidente Lula também copresidirá a mesa redonda “Em defesa da democracia, combatendo os extremismos”, junto com o presidente de Governo da Espanha, Pedro Sánchez. O objetivo é debater com outros líderes o fortalecimento das instituições democráticas e o combate à desigualdade, à desinformação e ao extremismo.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deverá realizar encontros bilaterais com outros chanceleres e participará de reuniões de alto nível de diversos grupos e mecanismos de concertação e diálogo, como G20, G4, L.69, G77/China, BRICS, IBAS e Grupo de Contato de Chanceleres da América do Sul.

