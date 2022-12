Lula faz nova reunião com Lira para tentar aprovar PEC da Transição

O presidente eleito Lula (PT) se encontrou neste domingo, 18, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em Brasília, no momento em que o novo governo tenta aprovar no Congresso a PEC da Transição.

A nova reunião entre Lula e Lira aconteceu no hotel onde o petista está hospedado na capital federal. O texto já foi aprovado no Senado no dia 7 de dezembro e agora será discutido na Câmara.

Para que seja aprovada, a PEC será colocada em votação de dois turnos e precisará dos votos de peo menos três quintos dos congressistas – o que corresponde a 308 dos 513 deputados existentes na Câmara.

A votação da proposta está prevista para ocorrer na próxima terça-feira, 20. Lula tem entrado em campo para costurar o apoio em torno da aprovação desse texto. Para o governo eleito, isso é fundamental para que consiga garantir o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família em 2023.