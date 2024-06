Grupo no PT do Rio lança campanha por ‘mulher negra’ como vice de Paes

A disputa dentro do PT no Rio pela vaga de vice na chapa de Eduardo Paes (PSD) agora conta com uma campanha na internet a favor do nome da vereadora Tainá de Paula. Pelo WhatsApp, vem circulando um link com a foto da ex-secretária municipal de Meio Ambiente junto da mensagem: “Urgente: pressione por uma mulher negra na vice-prefeitura da cidade do Rio de Janeiro”.

Tainá conta hoje com o apoio de Benedita da Silva para ser candidata a vice de Paes, que disputará a reeleição a prefeito e deve concorrer a governador daqui a dois anos. Caso eleito este ano, há grande chance de o político passar o comando da prefeitura para o vice em 2026. Hoje, no PT do Rio, estão na briga pela vaga André Ceciliano, ex-presidente da Alerj, e Adilson Pires, que já foi vice de Paes, no seu segundo mandato.

A mensagem de WhatsApp que pede ajuda para pressionar pelo nome da Tainá afirma que ela é uma “líder que luta pela diversidade e inclusão” e acrescenta: “não podemos deixar que nossa cidade seja governada pelas mesmas figuras de sempre”. Já no site da campanha, são feitas críticas diretas ao PT: “Hoje, no Rio de Janeiro, o PT ignora o nome de Tainá, secretária de Meio Ambiente e Clima e vereadora mais votada do partido nas eleições de 2020, para compor a futura chapa PSD e PT, indicando o nome de dois homens brancos, sem consenso entre a militância partidária”. O texto segue dizendo: “não podemos deixar que, mais uma vez, uma mulher negra seja ignorada na disputa majoritária desta cidade”.

Mas os obstáculos para Tainá não são só no partido: Paes defende hoje nos bastidores uma chapa puro-sangue do PSD para disputar a prefeitura. Sua opção número um de vice é o deputado federal Pedro Paulo, amigo e braço direito há quase 30 anos.