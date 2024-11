Governo Federal quer replicar em Brasília programa da prefeitura de Recife

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli , vai replicar um sistema adotado por João Campos (PSB) na prefeitura de Recife que agiliza a contratação de pequenos serviços para atender aos órgãos da administração.

Filiado ao PSB, Cappelli quer replicar em Brasília experiências que ele considera bem-sucedidas da gestão do colega de partido — um dos poucos vitoriosos do campo da esquerda nas eleições municipais deste ano. O ex-número dois do Ministério da Justiça é apontado como pré-candidato dos socialistas ao governo do Distrito Federal em 2026.

“João criou na prefeitura uma plataforma que foi premiada até no exterior. Com inteligência artificial embutida nela, essa ferramenta permite que várias micro e pequenas empresas se cadastrem e fiquem à disposição da prefeitura caso seja necessária a contratação de pequenos serviços”, afirmou o presidente da agência, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), comandado por Geraldo Alckmin (PSB).

Agilidade, economia e política

João Campos foi reeleito em primeiro turno, com mais de 78% dos votos. Cappelli explicou que a plataforma implantada pelo prefeito pode ser utilizada para contratar serviços de até R$ 5 mil. A adoção de um sistema similar em Brasília, segundo ele, daria mais agilidade na gestão federal, além de reduzir a burocracia, uma vez que os prestadores de serviço recebem os pagamentos via Pix.

O chefe da ABDI citou um exemplo de como o sistema funciona em Recife. Se a torneira de uma escola precisar de manutenção, basta a diretora publicar uma foto numa plataforma criada para isso. As empresas cadastradas se apresentam e participam de um leilão. Tudo é feito através de uma aplicativo de mensagens. “Vi uma simulação em que o leilão do serviço começou a R$ 2,5 mil e terminou em R$ 350”, relatou Cappelli.

Devido ao ótimo desempenho nas urnas, Campos tem sido celebrado como um exemplo de político moderno do campo ideológico de esquerda. “Ele é de uma geração nova, que representa uma esquerda mais em sintonia com o espírito do tempo atual, mais focada na gestão e na entrega de serviços”, afirmou o presidente da agência.