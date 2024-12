Governo destina R$ 500 milhões para tentar coibir ação de facções em portos e aeroportos

Em meio ao esforço para conter o avanço das facções criminosas, o governo reservou cerca de 500 milhões de reais para reforçar o monitoramento em portos e aeroportos brasileiros, uma das principais rotas para o escoamento de drogas e de armas para o exterior.

A medida acontece em um trabalho conjunto entre os ministérios da Justiça e de Portos e Aeroportos, a Receita Federal e a Polícia Federal. No ano passado, foi decretada uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que vigorou ao longo de sete meses também para tentar coibir, com a ajuda das Forças Armadas, as ações do crime organizado nesses locais.

“A gente tem trabalhado para cada vez mais trazer tecnologia e governança para fazer o monitoramento nos portos e aeroportos. Há um volume de investimentos de quase 500 milhões de reais nessa área de tecnologia para integrar cada vez mais as forças e diminuir o volume do tráfico de drogas nos portos e aeroportos do Brasil”, disse a VEJA o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Costa Filho detalha que a medida se dá principalmente por meio de um trabalho de inteligência e de monitoramento nas portas de entrada e de saída dos terminais.

Com uma atuação cada vez mais ousada, as facções têm recorrido até a mergulhadores para inserir maconha e cocaína em cascos de navios atracados em portos. Além disso, um problema crescente é o fato de eles aliciarem os funcionários das empresas que trabalham no local, o que impõe um desafio a mais à fiscalização.

De acordo com a Polícia Federal, mais de uma tonelada de entorpecentes que seriam traficados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) já foi apreendida em portos brasileiros neste ano.

Reforço também nas fronteiras

Além do incremento em portos e aeroportos, o governo também busca soluções para ampliar o monitoramento das fronteiras terrestres do país.

De acordo com o ministro Silvio Costa Filho, há uma preocupação maior com o Norte do país, por onde há cada vez mais passagem de drogas. Segundo ele, o Ministério da Justiça está desenhando um plano de investimentos para melhor a fiscalização naquela região.

