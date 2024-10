Fuad e Engler votam no segundo turno de Belo Horizonte: “não será fácil”

Os dois candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL) votaram na manhã deste domingo, 27, no segundo turno das eleições municipais em Minas Gerais.

O candidato à reeleição, Fuad Noman chegou ao Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, no centro da cidade, acompanhado do vice Álvaro Damião (União Brasil), e do ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira (PSD). “Estamos muito confiantes, esperando que a gente possa ter mais um mandato. A luta é difícil, mas eu fiz o máximo para mostrar para BH quem sou eu, o que fiz e o que posso fazer. Agora depende de a população entender isso”, disse o atual prefeito.

O candidato do PL, Bruno Engler, votou por volta das 9h50, afirmando estar “esperançoso” com as eleições e apontando erro nos institutos de pesquisa. “Todos os institutos nos colocam em empate técnico, mas é importante lembrar que todos, praticamente, erraram”, afirmou.