Fortaleza livra o PT de grande fiasco eleitoral nas capitais

A eleição de Evandro Leitão em Fortaleza livrou o PT de um grande fiasco nas capitais. Ele foi o único candidato do partido neste ano a vencer uma disputa em capital. Em 2020, o PT teve um dos piores resultados de sua história e não elegeu nenhum prefeito de capital.

Evandro é deputado estadual, que chegou à presidência da Assembleia Legislativa do Ceará. Em abril deste ano, ele foi escolhido pelo PT como pré-candidato à prefeitura de Fortaleza. Em 2022, ele tinha sido reeleito deputado estadual no Ceará com mais de 113 mil votos.

Evandro Leitão disputou a eleição com André Fernandes, do PL de Jair Bolsonaro. A disputa foi apertada. O candidato petista derrotou o adversário com 50,3% dos votos, contra 49,65%.

Além de Fortaleza, o partido disputou nestes segundo turno com candidatos em Porto alegre, Natal, e Cuiabá, mas os candidatos da legenda foram derrotados nestas últimas três cidades. Todos os candidatos se mostravam competitivos nas pesquisas.

Outras capitais

O PT sofreu uma derrota em Cuiabá, o candidato Abílio Brunini, (PL) venceu a eleição com 53% dos votos contra Lúdio Cabral (PT), que teve 46%. Apesar de Cuiabá ser uma das principais capitais do agronegócio, o PT apostava todas as fichas na eleição de Lúdio Cabral, que fez um discurso voltado para o público agrário.

Em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Mello (MDB) foi eleito com 61% dos votos, à frente da deputada Maria do Rosário (PT), que somando 38% dos votos. Grande parte da disputa se deu em torno das enchentes que destruíram Porto Alegre este ano, mas os resultados das urnas mostram que a população não culpou o prefeito pelos estragos.

Em Natal, Paulinho Freire (União) está com mais de 55%% dos votos válidos, enquanto sua concorrente Natália Bonavides tem pouco acima de 44% dos votos. Natália era uma das apostas do partido no Nordeste. Mais de 97% dos votos estão contabilizados.

Em São Paulo, o PT abriu mão de lançar candidato próprio para apoiar o candidato Guilherme Boulos (Psol), com uma vice do partido, a ex-prefeita Marta Suplicy. O partido também deve sair derrotado na maior capital do país.