Fortaleza: Datafolha indica André Fernandes com 51% dos votos válidos e Evandro Leitão, 49%

A última pesquisa Datafolha publicada neste sábado, 27, indica que, na eleição de Fortaleza (CE), o candidato do PL André Fernandes conta com 51% dos votos válidos, enquanto seu oponente, Evandro Leitão (PT), tem 49%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para cima ou para baixo, os dois estão tecnicamente empatados.

Os votos válidos são calculados com a exclusão dos votos brancos, nulos e indecisos — forma usada pelo TSE para divulgar o resultado oficial das eleições. A pesquisa foi realizada presencialmente com 1.134 pessoas de 16 anos ou mais na capital do Ceará, nos dias 25 e 26 de outubro.

Pesquisa estimulada — votos totais

O levantamento também mostrou a intenção de voto estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor no momento da entrevista. Os votos são totais, ou seja, brancos, nulos e indecisos não são excluídos da pesquisa.

André Fernandes (PL): 47% (eram 45%)

Evandro Leitão (PT): 45% (eram 43%)

Branco/nulo: 5% (eram 8%)

Não sabe: 3% (eram 4%)

Pesquisa espontânea — votos totais

O Datafolha também pesquisou a intenção de votos espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados. Veja os resultados:

André Fernandes (PL): 32% (eram 34%)

Evandro Leitão (PT): 29% (eram 28%)

No 13: 15% (eram 9%)

No 22: 12% (eram 6%)

No PT/ no candidato do PT: 0% (era 1%)

Outras respostas: 0% (eram 3%)

Branco/nulo: 5% (eram 7%)

Não sabe: 7% (eram 12%)