Filho de Lula entra na campanha de candidatos petistas no Amazonas

Apesar de ter o costume de deixar claro a amigos que não tem interesse em participar da política, Luis Claudio Lula da Silva aproveitou os últimos de dias de campanha eleitoral para abrir uma exceção. A bordo de um avião King Air e ao lado do presidente do PT do Amazonas, Sinésio Campos, o filho caçula do presidente das República viajou a pelo menos três cidades amazonenses para manifestar apoio a candidatos do partido nas eleições municipais. Luis Claudio participou de passeatas e comícios por onde passou.

Até então, o envolvimento dele com a política local se resumia aos limites de Rio Preto da Eva (AM), onde atua como diretor de futebol do time da cidade. Lá, Luis Cláudio apoia a campanha de Socorro Nogueira, candidata do prefeito Anderson Sousa (União Brasil), de quem se tornou amigo.

As cidades visitadas pelo filho caçula de Lula ficam situadas em regiões de difícil acesso no Estado. Uma delas, Eurinepé, está localizada a 1170 quilômetros de Manaus. O rosto de Luis Claudio foi impresso nos panfletos que convidavam os eleitores a participarem do “mega comício” em apoio à candidatura de Anderson Alencar (PT).

“Estamos aqui no aeroporto de Eurinepé recebendo o presidente estadual do PT. Estamos aqui como nosso futuro prefeito, o Anderson, e estamos aqui com Luis Claudio, filho do presidente Lula, que estará nos prestigiando no mega comício”, disse Raylan Barroso, atual prefeito da cidade. Ele foi recepcionar a comitiva.

Luis Claudio também visitou a cidade de São Gabriel da Cachoeira, próxima à fronteira com a Colômbia. No município, participou de atos campanha em apoio à candidatura de Egmar Curubinha (PT). O filho do presidente também gravou um vídeo de apoio ao aliado e prometeu ajudá-lo a resolver os problemas de acesso à água na região.

Continua após a publicidade

“Meu querido Curumbinha, eu quero aqui fazer um acordo com você. Você vai se comprometer comigo que vai ganhar e ganhar bem essa eleição. Que a partir do momento que você estiver eleito, a gente vai para Brasília para resolver a questão da água aqui da cidade”, afirmou Luis Claudio na gravação.

Parente impugnado

Já o genro do presidente sofreu um golpe nesta semana. Danilo Dias Sampaio Segundo teve sua candidatura à prefeitura de Barra dos Coqueiros (SE) impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A decisão apontou a união estável com a filha de Lula como justificativa para cassar a candidatura.

A Constituição prevê que parentes de até segundo grau do presidente da República são inelegíveis. A defesa do genro diz que vai recorrer da decisão.