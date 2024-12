Ex-diretor da PF é contratado como consultor do escritório da família de Alexandre de Moraes

O ex-diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, foi contratado como consultor do escritório de advocacia que pertence à família do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O delegado era o responsável pela segurança da Corte quando ocorreram os ataques de 8 de janeiro.

O escritório, chefiado por Viviane de Moraes, mulher do ministro, atua nas áreas do direito constitucional, administrativo, regulatório e penal, além de elaborar pareceres e auxiliar clientes em processos que tramitam nos tribunais de contas.

Galloro se aposentou em abril deste ano. Durante a gestão do então presidente Michel Temer, ele comandou a Secretaria Nacional de Justiça, vinculada ao Ministério da Justiça, e chefiou a PF. Depois disso, em 2019, assumiu o cargo de assessor especial da presidência e chefiou o setor de segurança do Tribunal Superior Eleitoral, período em que o tribunal era comandado pela ministra Rosa Weber. Ele ficou no posto até setembro de 2023, quando Alexandre de Moraes, então presidente do TSE, o nomeou como diretor-geral, cargo no qual permaneceu até junho deste ano.

Consultoria própria

Depois de se aposentar, Rogério Galloro criou uma empresa de consultoria, batizada com seu nome e sediada em Brasília. Especializada em segurança corporativa, investigações e compliance, a companhia também atua na área de cibersegurança, perícia, relações institucionais e governamentais.

Nas eleições municipais, a consultoria do ex-delegado prestou serviços à campanha da deputada Tabata do Amaral (PSB), que disputou a prefeitura de São Paulo. No início do mês, o delegado anunciou pelas redes sociais a conclusão de mais uma etapa da carreira.

“Compartilho com vocês mais uma conquista importante em minha carreira. Concluí a Certificação de Conselheiro na Board Academy. Um novo horizonte na iniciativa privada, depois de mais de trinta anos no serviço público. Além do ganho de conhecimento durante a formação, o mais importante foi a ampliação da networking”, escreveu ele em uma rede social.

