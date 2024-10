Eleições 2024: os vereadores eleitos na cidade do Rio de Janeiro

A eleição de 2024 no Rio de Janeiro contou com 3.477.280 votos em toda a capital fluminense. Além da votação para prefeito, em que Eduardo Paes (PSD) foi reeleito, com 1.861.856 de votos (60,47% do total dos votos válidos), os eleitores e eleitoras do Rio também foram às urnas para votarem em uma opção de vereador ou vereadora para compor a Câmara Municipal entre 2025 e 2028. No Google Trends, a busca por vereadores eleitos lidera o ranking dos assuntos mais pesquisados nesta segunda, 7, com mais de 100 mil buscas.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro Carlos Bolsonaro (PL) foi o vereador mais votado da cidade, com 130.480 votos. Carlos bateu o seu próprio recorde como vereador mais votado na história das eleições no Rio de Janeiro, que havia sido nas eleições de 2016, quando ele obteve 106.657 votos. O PSD, partido do prefeito Eduardo Paes, foi o que teve mais vereadores eleitos, com 16 no total, incluindo Márcio Ribeiro, segundo mais votado no Rio, com 56.770 votos. O PL foi o segundo partido com mais vereadores eleitos, com sete no total, seguido por PT e PSOL, com quatro cada.