Eleições 2024: os vereadores eleitos em Fortaleza

Com 1.495.062 votos, eleitores e eleitoras de Fortaleza (CE) escolheram os 43 vereadores que vão compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos. Priscila Costa, do PL, foi a vereadora mais votada da capital cearense, com 36.226 votos. Gabriel Biologia, do PSOL, foi o segundo mais votado na cidade, com 30.682 votos. Bella Carmelo, também do PL, veio na sequência, com 28.138 votos.

O PDT foi o partido que conseguiu eleger o maior número de vereadores, com oito no total, seguido pelo PL, que teve cinco vereadores eleitos, e PSD e PT, que tiveram quatro vereadores eleitos cada.

Na corrida pela prefeitura, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) vão disputar o segundo turno na capital cearense. Fernandes obteve 562.305 votos, o que representa 40,20% dos votos válidos, enquanto Leitão recebeu 480.174 votos (34,33%).

Veja a lista dos vereadores eleitos em Fortaleza:

1. Priscila Costa (PL) – 36.226 votos – 2,62%

2. Gabriel Biologia (PSOL) – 30.682 votos – 2,22%

3. Bella Carmelo (PL) – 28.138 votos – 2,03%

4. Ronaldo Martins (Republicanos) – 20.288 votos – 1,47%

5. Emanuel Acrizio (AVANTE) – 16.083 votos – 1,16%

6. Gardel Rolim (PDT) – 16.053 votos – 1,16%

7. Marcel Colares (PDT) – 15.259 votos – 1,10%

8. Adail Jr. (PDT) – 14.262 votos – 1,03%

9. Bruno Mesquita (PSD) – 14.189 votos – 1,03%

10. Erich Douglas (PSD) – 13.250 votos – 0,96%

11. Paulo Martins (PDT) – 12.935 votos – 0,94%

12. Apollo Vicz (PSD) – 12.772 votos – 0,92%

13. Eudes Bringel (PSD) – 12.283 votos – 0,89%

14. Márcio Martins (UNIÃO) – 12.044 votos – 0,87%

15. Kátia Rodrigues (PDT) – 11.957 votos – 0,86%

16. Dr. Luciano Girão (PDT) – 11.527 votos – 0,83%

17. Jorge Pinheiro (PSDB) – 11.355 votos – 0,82%

18. Wellington Sabóia (PODE) – 11.014 votos – 0,80%

19. Ppcell (PDT) – 10.999 votos – 0,80%

20. Jânio Henrique (PDT) – 10.967 votos – 0,79%

21. Julierme Sena (PL) – 10.391 votos – 0,75%

22. Ana Aracapé (AVANTE) – 10.322 votos – 0,75%

23. Germano He Man (Mobiliza) – 10.159 votos – 0,73%

24. Professor Enilson (Cidadania) – 10.155 votos – 0,73%

25. Aglaylson (PT) – 9.603 votos – 0,69%

26. Michel Lins (PRD) – 9.563 votos – 0,69%

27. Chiquinho dos Carneiros (PRD) – 9.552 votos – 0,69%

28. Carla do Acilon (DC) – 9.413 votos – 0,68%

29. Adriana Gerônimo (PSOL) – 9.091 votos – 0,66%

30. Leo Couto (PSB) – 8.975 votos – 0,65%

31. Pedro Matos (AVANTE) – 8.868 votos – 0,64%

32. Benigno Junior (Republicanos) – 8.350 votos – 0,60%

33. Professora Adriana Almeida (PT) – 8.080 votos – 0,58%

34. Mari Lacerda (PT) – 8.034 votos – 0,58%

35. Inspetor Alberto (PL) – 7.913 votos – 0,57%

36. Julio Brizzi (PT) – 7.767 votos – 0,56%

37. Bá (PSB) – 7.528 votos – 0,54%

38. Marcelo Mendes (PL) – 7.199 votos – 0,52%

39. Professor Aguiar Toba (PRD) – 7.008 votos – 0,51%

40. Soldado Noelio (União) – 6.851 votos – 0,50%

41. Luiz Paupina (Agir) – 6.037 votos – 0,44%

42. Irmão Léo (PP) – 5.213 votos – 0,38%

43. Marcos Paulo (PP) – 4.992 votos – 0,36%