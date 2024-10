Eleições 2024: Os vereadores eleitos em Curitiba

1.028.810 eleitoras e eleitores de Curitiba (PR) foram às urnas durante o dia de ontem (6) para votarem em seus candidatos para a prefeitura e para a Câmara Municipal. Entre os vereadores, Jasson Goulart, do Republicanos, se destacou e teve a maior votação, com 21.684 votos. Guilherme Kilter, do Novo, foi o segundo mais votado, com 16.664 votos. Na terceira colocação ficou o Da Costa, do União Brasil, com 15.014 votos.

Já para a prefeitura, Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Graeml, do PMB, vão disputar, no dia 27 de outubro, o 2º turno da eleição. Pimentel conquistou 313.347 votos (33,51% do total), enquanto Graeml recebeu 291.523 votos (31,17%).

Veja a lista dos vereadores eleitos: