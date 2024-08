Eduardo Paes informa a Lula que seu vice será Eduardo Cavaliere

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), informou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 1, que já definiu quem será seu vice para a eleição municipal deste ano. O escolhido foi o deputado estadual Eduardo Cavaliere (PSD), que chefiava a Secretaria Municipal da Casa Civil até deixar o cargo nas últimas semanas. A definição veio depois de um suspense feito pelo mandatário, que tinha como favorito para o posto o deputado federal Pedro Paulo (PSD). A escolha tem relevância maior desta vez porque, caso Paes se reeleja, ele deve deixar a Prefeitura do Rio para se candidatar a governador em 2026, deixando a cidade nas mãos de seu vice.

A definição foi informada por Paes a Lula durante uma reunião entre os dois em Brasília. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada por VEJA. Pedro Paulo era o mais cotado para o posto, por ser o braço direito do prefeito desde o seu primeiro mandato. Ele vinha tendo papel de destaque nas principais ações da Prefeitura do Rio e ocupou, nas últimas gestões de Paes, a Secretaria Municipal da Fazenda. Na última semana, no entanto, ele pediu ao prefeito que não fosse o escolhido em razão de um vídeo íntimo seu, que foi vazado, estaria em posse de adversários políticos e poderia ser divulgado ao longo da campanha, prejudicando tanto o alcaide quanto sua vida pessoal.

O pedido, na ocasião, foi encarado como um teste de resistência para a popularidade de Pedro Paulo. Havia a expectativa de que ainda assim ele fosse escolhido. Paes, no entanto, optou pelo nome de maior segurança, já que está em um cenário confortável, como mostram as pesquisas. Ele lidera as intenções de voto com 49%, seguido por Alexandre Ramagem (PL, 13%) e Tarcísio Motta (PSOL, 7%).

Em nota, Paes confirmou a decisão e afirmou que Cavaliere é um jovem político que, desde cedo, demonstra seu comprometimento com o Rio”. “Tenho certeza de que reúne todas as qualidades para dividir comigo a missão de governar a cidade, se a população nos conceder a honra de um novo mandato”, disse. O prefeito ressaltou ainda que Pedro Paulo “decidiu preservar a família da possível exploração de episódios pessoais que nada têm a ver com o debate da cidade”. “Isso faz crescer ainda mais a minha admiração e o meu respeito por ele”, completou.

Continua após a publicidade

Aos 29 anos, Cavaliere está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Rio e chegou a ocupar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, antes de assumir a Casa Civil. Visto pelo prefeito como alguém de confiança e com forte perfil de gestão, ele, no entanto, sofre a rejeição de uma ala dos aliados do prefeito. Para este grupo, falta a ele o traquejo político, a interlocução com seus pares e o diálogo, inerentes a quem assume um cargo no Executivo.

Com a escolha, chega ao fim uma novela que começou ainda em meados de 2023, quando o PT definiu que apoiaria a reeleição de Paes e passou a pleitear sua vice. Já neste ano, o PDT anunciou que também apoiaria a reeleição do prefeito e indicou um nome para compor sua chapa. Dada a possibilidade de atrelar diretamente à sua composição a rejeição do PT no Rio, e o cenário de entregar a Prefeitura nas mãos do vice caso seja reeleito, ele optou por escolher alguém de seu círculo mais próximo de confiança e definir uma chapa puro-sangue, com outro político de seu partido.