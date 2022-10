Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni já votaram no Rio Grande do Sul

Atualizado em 30 out 2022, 12h37 - Publicado em 30 out 2022, 12h20

Por Ramiro Brites Atualizado em 30 out 2022, 12h37 - Publicado em 30 out 2022, 12h20

O ex-governador, Eduardo Leite (PSDB), votou na manhã deste domingo, 30, em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. O tucano demorou 12 segundos na urna e embarcou às 11h para Porto Alegre, onde vai acompanhar a apuração com amigos e familiares.

“Nós tomamos uma decisão, bem particular minha, de que nós precisamos discutir o Estado. O Brasil é importante, mas o Rio Grande do Sul também é. Cada um dos eleitores hoje está votando primeiro para o Estado. São duas eleições. Não é voto casado, não é pacote fechado. As pessoas precisam tomar a decisão pensando no Rio Grande do Sul”, disse à Rádio Gaúcha no Instituto Assis Brasil, na região central de Pelotas, onde Leite iniciou a carreira política como prefeito.

Já Onyx Lorenzoni (PL) votou na capital às 9h. A zona eleitoral do ex-ministro fica na Escola João Paulo I, na Zona Sul de Porto Alegre. Ele foi acompanhado de sua esposa, Denise, e encontrou o vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão, na saída do colégio.

Antes, Onyx havia ido ao comitê de campanha do PL, onde fez e recebeu ligações. De acordo com Lorenzoni, um dos telefonemas foi com o presidente Jair Bolsonaro sobre a apuração dos votos.