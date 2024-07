Deputados cobram Arthur Lira sobre pedido de cassação de Ramagem

Deputados da federação PSOL/Rede encaminharam nesta sexta-feira ofício ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cobrando providências em relação ao pedido de cassação de Alexandre Ramagem (PL-RJ). Em fevereiro, o grupo protocolou representação contra o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) por quebra de decoro parlamentar devido a “práticas incompatíveis com o exercício do mandato”. Na época, os deputados se basearam em operação da Polícia Federal (PF) que já mirava espionagem ilegal na Abin. Ramagem foi um dos alvos de buscas. Ele negou irregularidades.

Um dos deputados que assinam o documento enviado a Lira nesta sexta é Tarcísio Motta, pré-candidato do PSOL à Prefeitura do Rio. Na última pesquisa Datafolha sobre a disputa na capital fluminense, Motta aparece em segundo, atrás de Eduardo Paes (PSD) e na frente de Ramagem. Paes totalizou 53% das intenções de votos; Tarcísio, 9%; e Ramagem, 7%. A dificuldade do bolsonarista nesta pré-campanha agora ganha agora novos contornos, com a irritação de Jair Bolsonaro diante da revelação de um áudio encontrado no computador do deputado do PL. Na gravação, Ramagem discute com o ex-presidente a atuação da Receita em investigação sobre o suposto esquema de “rachadinha” no gabinete de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no período em que ele era deputado estadual no Rio.

O ofício da federação PSOL/Rede diz que, apesar do pedido de cassação feito em fevereiro, “até o presente momento, não há notícias do recebimento da representação na forma regimental prevista”. Os parlamentares, então, requerem “que a representação seja prontamente encaminhada ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar”, para que seja instaurado processo disciplinar e apurada a conduta do deputado federal.