Deputado estadual no Rio é alvo do MP e da PF na operação ‘Postos de Midas’

Deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Thiago Rangel (PMB) é alvo de uma operação nesta segunda-feira do Ministério Público estadual batizada de “Postos de Midas”. A ação, que envolve 14 mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao parlamentar, é resultado de uma investigação da Polícia Federal que apura crimes de organização criminosa, fraude em licitações e lavagem de dinheiro relacionados à Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Participam da operação 60 policiais federais e servidores da Receita Federal, além de promotores do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) e agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ). Segundo o MPRJ, os crimes ocorreram em 2021 e incluem um esquema de lavagem de dinheiro operado através de postos de gasolina. O grupo fraudava procedimentos licitatórios para desviar recursos públicos. Pela investigação, o deputado hoje é dono de 18 postos de combustível e 12 empresas.

Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos municípios de Campos, Cabo Frio, Itaguaí e Rio. Há ainda diligências na Diretoria de Aquisições da Câmara de Vereadores de Campos, na Prefeitura de Campos, na Empresa Municipal de Habitação de Campos e na Alerj. As medidas foram autorizadas pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). A ação tem como atribuição originária criminal o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos