De férias, Paes deixa governo com vice bolsonarista que fez campanha para Ramagem

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), tirou uns dias de férias e viajou para o exterior com a esposa, Christine. Na sua ausência, desde segunda-feira, quem ocupa o lugar de chefe do Executivo municipal é um personagem inusitado: o vice Nilton Caldeira, do PL, politicamente rompido com Paes e que, na prática, não tem nenhuma participação no governo. Caldeira, inclusive, fez campanha para Alexandre Ramagem (PL) nesta eleição e participou de ato com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também foi candidato a vereador, mas não se elegeu — recebeu 5.273 votos.

Aliado do presidente Lula, o político do PSD foi reeleito no primeiro turno com 60% dos votos. O “descanso” pós-campanha vai durar poucos dias: na segunda que vem, ele volta às atividades no município. No domingo, Paes avisou pelas redes sociais. “Pedindo licença para tirar uma semaninha de férias, vou dar uma descansada. Ma estou no ar direto, no WhatsApp, acompanhando tudo”, disse, deixando um recado para a população. “Comportem-se na minha ausência, vou estar de e olho em vocês. Mantenham a cidade limpa, organizada, respeitem as regras e as leis.”

Excluído do governo

Caldeira sente o gostinho de comandar a prefeitura — mesmo que só na teoria — estando com a relação “azedada” junto ao prefeito há mais de dois anos. O caldo entre os dois entornou quando o vice foi retirado, em abril de 2022, do principal grupo de WhatsApp da prefeitura. Na época, ele já não era chamado há meses para reuniões com o secretariado. A sua exclusão do dia a dia do governo teve como pano de fundo desavenças com o presidente do PL no Rio, o deputado federal Altineu Côrtes, que envolviam acordos não cumpridos por Paes sobre cargos. Além disso, o PL buscava a reeleição de Cláudio Castro para o governo do estado, enquanto Paes apoiava a candidatura de Felipe Santa Cruz.

Após a derrota para a vaga de vereador, Caldeira passou a se identificar no Instagram apenas como “vice-prefeito do Rio de Janeiro”. Antes, dizia também que era fundador do PL. Nas suas postagens na campanha, ele pedia votos ao lado de Ramagem “pela mudança e renovação”. A partir do ano que vem, acaba o constrangimento no governo: no seu quarto mandato na prefeitura, Paes terá como vice Eduardo Cavaliere, nome do PSD e do seu grupo e que foi uma escolha pessoal do prefeito para a vaga.