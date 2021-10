Datas: Roger Hunt, Roger Michell e Mohamed Hussein Tantawi

O atacante Roger Hunt, ídolo do Liverpool, autor de três gols pela seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 1966, fez história por um lance polêmico na final do torneio contra a Alemanha. Depois do empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, a partida foi para a prorrogação. Aos onze minutos do primeiro tempo do período extra, um de seus companheiros, George Hurst, recebeu a bola cruzada na área na altura da marca do pênalti e bateu forte, de primeira. A bola explodiu no travessão, quicou na grama e foi para fora. Hunt ergueu os braços, virou de costas e saiu comemorando o gol — o movimento, em um átimo de segundo, induziu o bandeirinha do Azerbaijão, Tofiq Bahra­mov, a confirmar o tento. A Inglaterra venceria por 4 a 2 e a celeuma nunca mais se apagaria. Até hoje há imensa discussão: a bola entrou ou não entrou? Como não havia VAR ou qualquer outro recurso eletrônico, o peso do mundo caiu sobre os ombros do trio de arbitragem — com a ajuda providencial do jeitinho esperto de Hunt. Em 2016, por meio de recursos de computação gráfica e apoio de um videogame de futebol, um time de especialistas contratados pelo canal Sky Sports confirmou: sim, a pelota teria ultrapassado a linha branca. Hunt, personagem central daquele episódio, morreu em Londres, de causas não divulgadas, em 27 de setembro, aos 83 anos.

Um mestre romântico

Nove entre dez pessoas, ao lembrar de uma comédia romântica clássica, certamente citariam Um Lugar Chamado Notting Hill, de 1999, estrelado por Julia Roberts e Hugh Grant. Poucas duplas exalaram tanta química na história do cinema ao desfilar na tela o romance do dono de uma pequena livraria londrina com uma atriz americana de sucesso. Coube ao diretor Roger Michell, nascido na África do Sul e naturalizado britânico, a missão de fazer funcionar uma narrativa que poderia soar açucarada em demasia. Michel havia chamado a atenção dos produtores com um outro filme delicado, Persuasão, de 1995, adaptação de um livro de Jane Austen. Morreu em Londres, aos 65 anos, em 22 de setembro, de causas não reveladas pela família.

O outono da Primavera Árabe

O marechal de campo Mohamed Hussein Tantawi assumiu o poder no Egito depois que o presidente Hosni Mubarak foi forçado a renunciar, em meio ao levante da Primavera Árabe, em 2011. Ministro da defesa de Mubarak por vinte anos, fiel aliado de seu chefe, Tantawi administrou o país, interinamente — com mão de ferro e episódios de repressão —, até que tudo se desmantelasse, como resultado de um improvável movimento democrático alimentado pelas redes sociais. Em 2012, com a eleição de um novo presidente, Mohamed Morsi, ele seria demitido. Tantawi passou os últimos anos de vida afastado da cena política. Morreu no Cairo, aos 86 anos, em 21 de setembro, de causas não reveladas pela família.

Publicado em VEJA de 6 de outubro de 2021, edição nº 2758