Datafolha no Rio: Paes tem 54%; Ramagem vai a 22%, e Tarcísio aparece com 4%

Pesquisa Datafolha para a Prefeitura do Rio divulgada nesta quinta-feira, 03, mostra que o prefeito Eduardo Paes (PSD) segue com chance de ganhar no primeiro turno, mesmo perdendo pontos. Ele aparece com 54% da intenções de votos, contra 59% das duas últimas sondagens. Já o candidato Alexandre Ramagem (PL) subiu para 22% – ele tinha 17% há duas semanas e 11% há um mês. O bolsonarista vem numa tendência de alta, mas sem chegar até agora a patamar suficiente para ameaçar Paes. Tarcísio Motta (PSOL) segue em terceiro, agora com 4% – nos últimos levantamentos, somava 7% e 6%.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.106 eleitores entre terça-feira (1º) e quarta-feira (2).

A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RJ-00823/2024.

Eleitores bolsonaristas

O crescimento de Ramagem é atribuído a uma maior associação da sua imagem à de Jair Bolsonaro a partir do horário eleitoral na TV e no rádio. No entanto, a expectativa inicial de sua campanha, de que ele chegaria a pelo menos 25% – percentual que poderia levá-lo ao segundo turno na soma com os resultados de outros candidatos – ainda não foi alcançada. Ramagem subiu com ajuda dos eleitores que votaram em Bolsonaro em 2022: ele atinge agora 47% desse eleitorado, acima dos 34% que estão com Paes. Antes, há um mês, o prefeito tinha um desempenho melhor nesse segmento, com 45%, contra 29% do bolsonarista.

Enquanto Paes aposta no voto útil de eleitores de esquerda com Tarcísio, Ramagem lança nestes últimos dias sua última cartada, ao participar de atos com Bolsonaro. Sem antes anunciar a agenda, ele esteve hoje ao lado do ex-presidente na Avenida Brasil. É a primeira vez que Bolsonaro e Ramagem aparecem juntos no Rio desde que a campanha começou oficialmente. Nesta quinta, os candidatos do Rio participam do último debate, o da TV Globo.

Outros candidatos a prefeito também pontuaram. Confira os números:

Eduardo Paes (PSD): 54%

Alexandre Ramagem (PL): 22%

Tarcísio Motta (PSOL): 4%

Marcelo Queiroz (PP): 2%

Rodrigo Amorim (União Brasil): 1%

Cyro Garcia (PSTU): 1%

Juliete Panjota (UP): 1% (era 1%);

Carol Sponza (Novo): 0%

Henrique Simonard (PCO): 0%

Voto em branco/nulo/ou em nenhum: 10%

Não sabem: 4%