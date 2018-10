O candidato do PSL Jair Bolsonaro tem a 58% dos votos válidos na primeira pesquisa Datafolha divulgada após o primeiro turno das eleições de 2018. Fernando Haddad (PT) tem 42%. A contagem não leva em conta votos brancos, nulos e indecisos.

O Datafolha ouviu 3.235 pessoas nesta quarta-feira. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e TV Globo, foi registrado no TSE com o número BR-00214/2018

Bolsonaro chegou ao segundo turno com a preferência de 46,03% do eleitorado (ou 49,2 milhões de votos). Haddad teve 29,28% dos votos válidos (31,3 milhões de votos).

Considerando as respostas de todos os entrevistados, o deputado federal do PSL mantém a dianteira com 49% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito paulistano tem 36%. Brancos e nulos somam 8% enquanto não sabe ou não respondeu representam 6% do total.

De acordo com o instituto, o candidato do PT só lidera na região Nordeste, onde tem 52% do total de votos, contra 32% do presidenciável do PSL.

O melhor desempenho de Bolsonaro é na região Sul, onde tem 60% das intenções contra 26% de Haddad. Na sequência vem o Centro-Oeste (59% a 27%), Sudeste (55% a 32%) e Norte (51% a 40%).

A divisão do eleitorado fica mais acentuada na comparação de faixas de renda e escolaridade. Bolsonaro é o preferido entre os mais ricos (62% entre quem ganha mais de cinco salários mínimos) e escolarizados (58% entre quem tem ensino superior). Já Haddad lidera entre os mais pobres: 44% entre quem tem ensino fundamental e quem tem renda familiar média de até dois salários mínimos.