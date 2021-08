CPI ouve nesta quinta Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara

A CPI da Pandemia colhe nesta quinta-feira, 12, o depoimento do líder do governo Bolsonaro na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR). Seu nome foi citado no depoimento do também deputado Luis Miranda (DEM-DF) como um dos envolvidos no suposto esquema de corrupção na compra da vacina Covaxin.

No dia 25 de junho, Miranda afirmou à comissão que alertou o presidente Jair Bolsonaro sobre suspeitas de irregularidades na compra de imunizantes pelo Ministério da Saúde. Segundo ele, Bolsonaro teria dito que as falcatruas estariam ligadas a pessoas próximas de Barros.

A convocação de Ricardo Barros foi sugerida pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). No pedido de requerimento, Vieira cita justamente a possível citação do nome de Barros feita pelo presidente “no cometimento de potenciais ilícitos no contexto de negociação e compra da Covaxin”.