Colunistas de VEJA analisam indiciamento de Bolsonaro pela PF

Indiciamento de Bolsonaro

A PF atribui a Jair Bolsonaro os crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Entre os outros indiciados estão Mauro Cid, Fabio Wajngarten e Frederick Wassef. Agora, o relatório será enviado para a Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se denuncia Bolsonaro, se pede o arquivamento do inquérito, sob relatoria de Alexandre de Moraes, ou se requisita investigações complementares. Em reação ao indiciamento, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que seu pai é vítima de uma ‘perseguição declarada e descarada’.

Relatório da reforma tributária

O grupo de trabalho da Câmara sobre a regulamentação da reforma tributária apresentou relatório que busca estabelecer regras para o novo sistema. O texto deixou as carnes de fora dos itens com alíquota zero na cesta básica, contrariando a posição de Lula, que defendia zerar a taxa para proteínas. Em outra mudança, os carros elétricos foram incluídos, junto com bets e jogos de azar, no ‘imposto do pecado’, lista de produtos com sobretaxa. A reforma tributária é uma das prioridades do governo na economia, área onde Lula vem enfrentando dificuldades – principalmente por causa de seus arroubos retóricos, como mostra matéria de VEJA.