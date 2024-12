Pacote fiscal ‘vai mudar muito’ no Congresso, diz deputado

Os efeitos da emergência médica de Luiz Inácio Lula da Silva e o impasse em torno do pacote fiscal do governo foram temas da live de Os Três Poderes desta sexta, 13. O programa teve apresentação do editor Ricardo Ferraz e comentários dos colunistas de VEJA Robson Bonin, Ricardo Rangel e Marcela Rahal.

O entrevistado da live foi o deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE). Parte da base, ele não poupou o governo de críticas ao analisar a relação do Executivo com o Parlamento. Para Carreras, “faltou discussão por parte do governo com o Congresso” sobre o pacote fiscal. “Esse pacote do governo que foi enviado não teve discussão com uma série de setores”, afirmou. O deputado citou dúvidas de parlamentares sobre o BPC e o incentivo ao esporte, como exemplos de pontos questionados do texto.

“Estou contando aqui dois exemplos”, disse ele. “Existe uma série de outras questões que vários parlamentares estão insatisfeitos e, para passar (o pacote fiscal), vai ter que ter uma remodelação, uma discussão — e vai mudar muito em relação ao que foi apresentado”, destacou Carreras.

Lula e o fator saúde

O susto enfrentado por Lula, que nesta semana passou por uma operação para drenar uma hemorragia intracraniana, abriu um debate inevitável sobre os planos do petista para a reeleição. O presidente se recupera bem, mas terá de lidar agora com a discussão permanente sobre suas condições físicas. Reportagem de VEJA mostra como o estilo centralizador do político escancarou a dependência do PT e do governo dele e como o fator saúde pode influenciar na busca por um possível sucessor de Lula para a disputa presidencial de 2026.

Jogo político no Congresso

Matéria de VEJA mostra como o jogo político no Congresso envolvendo as cobiçadas emendas parlamentares ameaça o governo e trava projetos prioritários. A insatisfação de deputados e senadores com as regras impostas pelo ministro do STF Flávio Dino — junto à desconfiança de uma tabelinha entre o magistrado e o Planalto no tema — ameaça a tramitação da pacote fiscal. O próprio Lula, antes de sua internação, precisou entrar em campo para tentar resolver a situação. Os acenos do governo melhoraram um pouco o ambiente, e o Senado aprovou na quinta a regulamentação da reforma tributária, que agora volta à Câmara.­

Publicidade